Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain muss kurz vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona (Dienstag, 21 Uhr) den Ausfall eines weiteren Topspielers befürchten. Nachdem sich beim Ligasieg in Marseille (2:0) der Angreifer Angel Di Maria muskulär verletzt hatte und nun vorerst nicht zur Verfügung steht, bangt auch der Brasilianer Neymar um das Wiedersehen mit seinem Ex-Verein Barça. Beim 1:0-Sieg im französischen Pokal gegen den Zweitligisten SM Caen musste Neymar in der 54. Minute angeschlagen vom Feld - kurz nachdem er die Vorlage zum Siegtor durch Moise Kean (49.) beigesteuert hatte. Trainer Mauricio Pochettino sprach nach dem Spiel von einer Adduktorenverletzung. In Paris sollte Neymar näher untersucht werden.