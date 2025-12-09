Die beiden Kopfballtreffer für Newcastle United beim Auswärtssieg in Everton wirkten auf den ersten Blick, als stammten sie vom Scheitel Nick Woltemades. Der deutsche Nationalstürmer ist für Tore aller Art zuständig, er teilt sich mit sieben Pflichtspieltreffern den Spitzenplatz in der klubinternen Torschützenliste mit Harvey Barnes, obwohl er nach seiner späten Verpflichtung erst einen Monat nach Saisonstart debütierte. Vor anderthalb Wochen war es aber dessen DFB-Teamkollege Malick Thiaw, dem überraschend ein Doppelpack gelang. Für den Verteidiger waren es die ersten beiden Tore in Diensten seines neuen Fußballklubs, nachdem er im Sommer für 35 Millionen Euro aus seinem Vertrag bei der AC Mailand herausgekauft worden war. Die Treffer rundeten seine bisherigen Auftritte ab – Thiaw ist an der englischen Nordostküste ein ähnlich weit scheinender Leuchtturm wie Landsmann Woltemade.­