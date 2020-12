Der Plan klingt revolutionär. Dass die Champions League ab der Saison 2024/25 nach einem neuen Modus spielen wird, galt bereits als sicher. Nun allerdings sickert durch, welche Änderungen die Europäische Fußball-Union (Uefa) favorisieren könnte: Der Modus mit acht Vorrunden-Gruppen zu je vier Mannschaften könnte abgeschafft werden und an seine Stelle ein Liga-System treten.

Nach Informationen der englischen Tageszeitung The Times sollen nach dem Ablauf der geltenden Fernsehverträge weiter 32 Mannschaften am wichtigsten der künftig dann drei europäischen Wettbewerbe teilnehmen. Aber: Ab 2024 soll jeder Klub zunächst zehn Spiele gegen zehn zugeloste Gegner bestreiten - anhand der daraus errechneten Tabelle ziehen die Teams auf den Plätzen eins bis 16 ins Achtelfinale ein, die Klubs auf den Rängen 17 bis 24 nehmen an der K.-o.-Runde der Europa League teil. Statt wie bisher sechs bekommt jeder Klub zehn Spiele garantiert - und: Die Bedeutung dieser Spiele nimmt zu. In der K.-o.-Runde träfe der Tabellen-Erste auf den Tabellen-16. Dieser neue Vorschlag habe im Gegensatz zu bisherigen Plänen "realistischere Chancen" auf Zustimmung, sagte Lars Christer Olsson, Präsident der Vereinigung der europäischen Fußball-Ligen (EPFL), der Times. Die Uefa wollte auf Anfrage nicht näher auf den angeblich favorisierten Vorschlag eingehen.