Fanverbote in NeapelEintracht-Fans sind erneut nicht willkommen

Lesezeit: 3 Min.

Finsteres Kapitel: Am 14. März 2023 ereignen sich in Neapel Szenen, die an einen Guerillakrieg erinnern, seinerzeit ausgelöst durch Hooligans aus Frankfurt. (Foto: Salvatore Laporta/AP/dpa)

Zweieinhalb Jahre nach den schweren Verwüstungen durch Frankfurter Hooligans will Neapel verhindern, dass Eintracht-Fans die Stadt betreten: samt Stadionverbot, Einreisekontrollen und Überwachung der Hotels.

Von Felix Haselsteiner, Mailand

Vielleicht muss man noch einmal an der Piazza del Gesú Nuovo beginnen, um das ganze Ausmaß zu verstehen. Die Bilder, die am 15. März 2023 an einem der prächtigsten Plätze Neapels entstanden, sind in Erinnerung geblieben: Bilder von aus Frankfurt angereisten Hooligans, die Gegenstände auf Polizisten warfen, Autos anzündeten, Cafés und Bars verwüsteten – und sich wiederum gegen gewaltbereite Anhänger aus Neapel zur Wehr setzten. Der Begriff des „Guerillakriegs“, den der Corriere dello Sport damals als Überschrift für die Randale fand, prägt bis heute dieses Aufeinandertreffen im Champions-League-Achtelfinale, an dessen sportlichen Ausgang (0:3 aus Frankfurter Sicht) sich kaum noch jemand erinnert. Dazu waren die Ereignisse am Rande zu gewaltig, zu gewalttätig, zu einprägsam. Und auch zu folgenreich.

