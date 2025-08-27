Zum Hauptinhalt springen

Champions LeagueModus und Teilnehmer

Modus

36 Mannschaften in vier Lostöpfen. Jedes Team erhält am Donnerstag (18 Uhr) aus jedem Topf jeweils zwei Gegner für die acht Spieltage der Vorrunde zugelost (1. Spieltag: 30. September/1. Oktober). Alle 36 Teams bilden eine Gesamttabelle. Die besten acht Teams der Vorrunde erreichen direkt das Achtelfinale (10. bis 18. März 2026). Die Klubs auf den Plätzen 9 bis 24 ermitteln in Playoffs (17. bis 25. Februar) die restlichen acht Achtelfinalisten. Das Finale findet am 30.Mai 2026 in Budapest statt.

Teilnehmer

Deutschland (4): FC Bayern (Topf 1), Borussia Dortmund (Topf 1), Eintracht Frankfurt (Topf 2), Bayer Leverkusen (Topf 2).

England (6): Manchester City, FC Liverpool, FC Arsenal, FC Chelsea, Newcastle Utd., Tottenham Hotspur.

Spanien (5): Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, FC Villarreal, Athletic Bilbao.

Italien (4): Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin, SSC Neapel.

Frankreich (3): Paris Saint-Germain (Titelverteidiger), Olympique Marseille, AS Monaco.

Weitere Teilnehmer: Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Sporting Lissabon, Olympiakos Piräus, Slavia Prag, Galatasaray Istanbul, Union-Saint-Gilloise, Qairat Almaty, FK Bodö/Glimt, Pafos FC – sowie die vier weiteren Playoff-Gewinner.

