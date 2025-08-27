Modus

36 Mannschaften in vier Lostöpfen. Jedes Team erhält am Donnerstag (18 Uhr) aus jedem Topf jeweils zwei Gegner für die acht Spieltage der Vorrunde zugelost (1. Spieltag: 30. September/1. Oktober). Alle 36 Teams bilden eine Gesamttabelle. Die besten acht Teams der Vorrunde erreichen direkt das Achtelfinale (10. bis 18. März 2026). Die Klubs auf den Plätzen 9 bis 24 ermitteln in Playoffs (17. bis 25. Februar) die restlichen acht Achtelfinalisten. Das Finale findet am 30.Mai 2026 in Budapest statt.