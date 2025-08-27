Modus
36 Mannschaften in vier Lostöpfen. Jedes Team erhält am Donnerstag (18 Uhr) aus jedem Topf jeweils zwei Gegner für die acht Spieltage der Vorrunde zugelost (1. Spieltag: 30. September/1. Oktober). Alle 36 Teams bilden eine Gesamttabelle. Die besten acht Teams der Vorrunde erreichen direkt das Achtelfinale (10. bis 18. März 2026). Die Klubs auf den Plätzen 9 bis 24 ermitteln in Playoffs (17. bis 25. Februar) die restlichen acht Achtelfinalisten. Das Finale findet am 30.Mai 2026 in Budapest statt.
Teilnehmer
Deutschland (4): FC Bayern (Topf 1), Borussia Dortmund (Topf 1), Eintracht Frankfurt (Topf 2), Bayer Leverkusen (Topf 2).
England (6): Manchester City, FC Liverpool, FC Arsenal, FC Chelsea, Newcastle Utd., Tottenham Hotspur.
Spanien (5): Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, FC Villarreal, Athletic Bilbao.
Italien (4): Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin, SSC Neapel.
Frankreich (3): Paris Saint-Germain (Titelverteidiger), Olympique Marseille, AS Monaco.
Weitere Teilnehmer: Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Sporting Lissabon, Olympiakos Piräus, Slavia Prag, Galatasaray Istanbul, Union-Saint-Gilloise, Qairat Almaty, FK Bodö/Glimt, Pafos FC – sowie die vier weiteren Playoff-Gewinner.