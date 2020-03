Johan Micoud, 46, war einst einer der elegantesten Spieler der Bundesliga. Mit Werder Bremen gewann "Le Chef" in der Saison 2003/2004 das Double und qualifizierte sich dreimal in Serie für die Champions League, ehe er zu Girondins Bordeaux zurückkehrte und dort seine Karriere beendete. Heute ist Micoud einer der angesehensten Experten Frankreichs. Beim Fernsehsender der Sportzeitung L'Équipe ist er Stammgast in der täglichen Sendung "L'Équipe du soir". Micouds Analysen ähneln seinem Spielstil von einst: scharf und präzise. Im Interview widmet er sich Frankreichs Tabellenführer Paris Saint-Germain, der an diesem Mittwoch im Achtelfinale der Champions League vor einer besonderen Herausforderung steht: Das Stadion ist für Publikum gesperrt, ohne dessen Unterstützung muss der Klub versuchen, das 1:2 aus dem Hinspiel gegen Borussia Dortmund aufzuholen.