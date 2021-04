Hanna Glas ist schon vor ihrem Wechsel zum FC Bayern als Außenverteidigerin aufgefallen. Die Münchner Spielweise kommt ihrer offensiven Art entgegen - was sich besonders deutlich in der Champions League gegen Chelsea gezeigt hat.

Von Anna Dreher

Die Szene mit Lina Magull ist in Erinnerung geblieben. Wie sie zwischen den Verteidigerinnen lauert, den Ball von Sara Däbritz zugespielt bekommt und dann mit einem Seitfallzieher spektakulär trifft. Hanna Glas weiß genau, wie dieses 1:0 im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Frankreich ablief. Sie stand nur wenige Meter hinter Magull und schaute sich das Ganze leicht erstarrt an. Das war natürlich keine Sequenz, die sie in ein Bewerbungsvideo reinschneiden würde. Aber es war auch keine Sequenz, die sich so wiederholte. Das schwedische Nationalteam gewann gegen das deutsche noch 2:1, das Malheur war also bald wieder vergessen. Glas ist bei der WM dann noch zuverlässig ihrer Arbeit nachgegangen.

Dieses Turnier im Sommer 2019 dürfte jedenfalls eine weitere Bestätigung für den FC Bayern gewesen sein, diese Fußballerin aus Schweden unbedingt im roten Trikot auflaufen sehen zu wollen. Glas hatte einzig gegen den späteren Weltmeister USA im Gruppenfinale, bei dem sie nach gut einer Stunde eingewechselt wurde, nicht durchgespielt. Ansonsten bis zur gewonnenen Partie um WM-Platz drei: immer. Von Anpfiff bis Abpfiff. Und wo es starke Außenverteidigerinnen nicht im Überfluss gibt, fiel Glas erst recht auf. Vereine wie Real Madrid sollen großes Interesse an ihr gezeigt haben. Es dürfte sich also ausgezahlt haben, dass der FC Bayern offenbar schon länger einen Blick auf Glas geworfen hatte, während sie noch für Paris Saint-Germain auflief. Als die Unterschrift unter den Münchner Vertrag gesetzt war, sagte sie: "Der Klub und der Trainer haben über lange Zeit sehr aufrichtiges Interesse an mir gezeigt, auch das war ausschlaggebend."

Beim FC Bayern versteht sich Glas viel stärker als Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff

Seit Glas einen Sommer nach der WM ihre Umzugskartons aus der französischen in die bayerische Hauptstadt losschickte, hat sich immer mehr gezeigt, wie wichtig sie für den Bundesligisten geworden ist. So deutlich wie vergangenen Sonntag im Halbfinal-Hinspiel der Champions League aber ist es wohl noch nie geworden. Am augenscheinlichsten, weil die 28-Jährige beim 2:1-Sieg gegen Chelsea FCW die Vorlage zum ersten Treffer gab und den zweiten selbst erzielte. Aber auch, weil sich hier besonders deutlich zeigte, wie Glas sich entwickelt hat. Und so tat Jens Scheuer nach dem Spiel, was Trainer eigentlich zu vermeiden versuchen: Er lobte Glas ausdrücklich. "Hanna ist für mich mit die beste rechte Außenverteidigerin in der Welt", sagte der 42-Jährige. "Ich sehe ihre Dynamik, ihre Passsicherheit, und die neu entwickelte Torgefährlichkeit."

In ihrem Berufsprofil als rechte Außenverteidigerin war bisher meist vor allem vorgesehen, bloß keine Gegnerin durchzulassen, die sich dem Tor womöglich schon viel zu weit genähert hat. In München aber stabilisiert Glas mit ihrer Erfahrung, Konstanz und Cleverness nicht nur die gesamte Spielweise. Sie versteht sich hier viel stärker als bislang in ihrer Karriere als Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff und interpretiert ihre Rolle äußerst offensiv. "Ich wollte schon immer auch nach vorne gehen. Ich liebe es, wenn ich mich mehr in die Angriffe einbringen kann", sagte Glas nun vor dem Halbfinal-Rückspiel am Sonntag (13.30 Uhr, Sport1) in London. "Hier in München kann ich das mit noch mehr Qualität machen, weil unser Spielstil mir da entgegenkommt."

"Wir hatten nach diesen Spielen gute Gespräche und Diskussionen", sagt Glas über das Formtief

Gegen Chelsea zeigte sie in den Zweikämpfen durchaus eine gewisse Härte, aber sie behalf sich in brenzligen Situationen viel mehr mit klugen Pässen, die Raubeinigkeit gar nicht erst nötig machten. Und sie eröffnete mit ihren Läufen Möglichkeiten, die bei beiden Torszenen beispielhaft genutzt wurden. Aspekte, an denen sie explizit gearbeitet hat, um ihr Spiel als Außenverteidigerin weiterzubringen. "Ich habe mir Videos angeschaut: An was muss ich mehr denken, wenn ich als Verteidigerin offensiver spielen will", erzählte sie. Meistens seien das Clips von ihren eigenen Partien gewesen, um aus Fehlern zu lernen. Aber auch Szenen anderer Profis: "Marcelo zum Beispiel, welche Positionen er einnimmt. Oder Joshua Kimmich als Außenverteidiger und Lucy Bronce - wie kommen sie weiter nach vorne im Feld. Details, um mein Spiel zu verbessern."

Im Pokalhalbfinale gegen den VfL Wolfsburg musste der FC Bayern nach 26 Siegen in Serie die erste herbe Saisonniederlage hinnehmen, es folgte ein Formtief im April mit einer weiteren Niederlage und einem knappen Sieg. Aber pünktlich zum Highlight gegen Chelsea war das Selbstbewusstsein des gesamten Teams zurück. "Wir hatten nach diesen Spielen gute Gespräche und Diskussionen, was wir machen müssen, um wieder zu unserem Spielstil zu finden", sagte Glas. "Und es ist eine große Stärke, dass wir es geschafft haben, gegen Chelsea so aufzutreten, wie wir aufgetreten sind. Wir waren mental einfach da. Die Mentalität in diesem Team ist großartig." Und so konnte Hanna Glas maßgeblich dazu beigetragen, dass der Tabellenführer der Bundesliga nur noch einen Schritt entfernt ist vom erstmaligen Finaleinzug in der Champions League.