Von Ulrich Hartmann

Vor dem Spiel war Mario Götze mit Komplimenten überschüttet worden. Als "Bessermacher", "Schlüsselspieler", "Führungsspieler" und "kompletten Spieler" hatte ihn sein Trainer und Landsmann Roger Schmidt tags zuvor in der Pressekonferenz geadelt. Bei Amazon Prime kurz vor dem Spiel fasste Schmidt den Zustand des Fußballers Götze dann noch so zusammen: "Mario hat den Spaß am Fußball wieder gefunden."

Nun kann ein einziges Spiel den Aufwärtstrend eines gebeutelten Profis gewiss nicht zerstören, doch bei jenem Null-zu-Null gegen Benfica Lissabon, das PSV Eindhoven am Dienstagabend den Einzug in die Champions League verwehrte, war Götze kein hinreichender Bessermacher, und so richtig viel Spaß sprach auch nicht aus seinem Gesicht, als er nüchtern bilanzierte, man sei "dem Ergebnis 90 Minuten lang hinterhergelaufen".

Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel fehlte Eindhoven ein Tor zur Verlängerung und ein weiteres zum Einzug in die europäische Meisterklasse. Aber es half nicht einmal der Umstand, dass der niederländische Meisterschaftszweite von der 32. Minute an in Überzahl spielte und bei 65 Prozent Ballbesitz auf 20:4 Torschussversuche kam. Benfica mit dem Deutschen Julian Weigl liegt am Donnerstagabend im Champions-League-Lostopf Nummer 3, während Eindhoven mit der Europa League Vorlieb nehmen muss.

Götze macht nicht den Eindruck, einem Champions-League-Klub entscheidend weiterhelfen zu können

"Mein großes Ziel ist, Champions League zu spielen", sagte Götze kurz nach dem Spiel, und es wurde nicht ganz ersichtlich, ob das ein offenes Ersuchen für einen Vereinswechsel war. Immerhin ist das Transferfenster noch bis Dienstag geöffnet. Aber im Spiel gegen Benfica verfestigte sich auch nicht gerade der Eindruck, dass der Mittelfeldmann einem Champions-League-Klub entscheidend weiterhelfen könnte. Der 29-Jährige wirkt bei PSV Eindhoven in der Eredivisie und in der Europa League eigentlich ganz gut aufgehoben.

Immerhin die Stimmung im Stadion von Eindhoven am Dienstagabend hatte Champions-League-Niveau. 21 855 Zuschauer füllten das Stadion zu fast zwei Dritteln und machten eine Menge Lärm. Das behördlich verordnete Sitzgebot hatte Götze am Tag vor dem Spiel lakonisch damit quittiert, dass die Fans dann vielleicht "Anschnallgurte" benötigten. Allerdings versäumten Götze und Kollegen es weitgehend, die Zuschauer aus den Sitzschalen zu reißen.

Flügelstürmer Nonso Madueke, Linksverteidiger Philipp Max und Mittelstürmer Eran Zahavi mit einer Volleyabnahme aus fünf Metern an die Latte erarbeiteten sich die größten Chancen. "Wir hatten keine Effizienz im letzten Drittel des Feldes", sagte Götze. Seine Erfahrung aus 231 Bundesligaspielen für den FC Bayern und Borussia Dortmund sowie 63 Länderspielen lässt ihn solche Abende schnell und solide analysieren. "Es ist bitter, dass wir jetzt wieder nur Europa League spielen", sagte er.

Detailansicht öffnen Mario Götze dreht sich um Benficas Lucas Verissimo herum. Doch auch aus dieser Aktion resultiert kein Tor. (Foto: ANP/imago)

In der Champions League hätte die unerwartete, späte Blüte des deutschen WM-Siegtorschützen von 2014 ihre Vollendung erfahren. Nach zuvor vier mauen - ehrlich gesagt: enttäuschenden - Jahren in Dortmund hat Götze im 150 Kilometer westlich gelegenen Eindhoven seit Oktober den Spaß am Fußball zurück erlangt, weil er in den Niederlanden ein Star ist und in seiner Mannschaft eine Persönlichkeit. Als zentral-offensiver Spielmacher gestaltete er den Saisonauftakt der PSV maßgeblich mit, erzielte in den vorherigen Spielen der Champions-League-Qualifikation drei Treffer sowie einen im Supercup, als das Team den Meister Ajax Amsterdam beim 4:0 demütigte.

Götze zurück in der DFB-Elf? "Ausgeschlossen ist nichts."

Doch am Dienstagabend, als es um den Einzug in die Königsklasse und um die damit verbundenen 16 Millionen Euro Teilnahme-Prämie für den Klub ging, fiel Götze und seinen Nebenspielern gegen eigentlich bloß verhindernde Portugiesen zu wenig ein. An den ersten beiden Spieltagen der Eredivisie hatte Eindhoven Heracles Almelo 2:0 und Cambuur Leeuwarden 4:1 besiegt, und in der Pressekonferenz vor dem Benfica-Spiel hatte Götze einem Journalisten schon erklären sollen, warum man eine so fantastische Saison spiele. "Es ist ein bisschen zu früh, um das zu behaupten", hatte Götze geantwortet. PSV ist nach den Verkäufen von Donyell Malen (für 30 Millionen Euro zu Borussia Dortmund), Denzel Dumfries (12,5 Millionen, Inter Mailand) und Pablo Rosario (6 Millionen, OGC Nizza) nicht unbedingt besser geworden.

Ob seine Rückkehr ins Nationalteam ausgeschlossen sei, wurde Götze nach dem Spiel noch gefragt. "Ausgeschlossen ist nichts", antwortete er, "aber dazu muss natürlich über Monate hinweg alles stimmen." Ohne Champions League kann Götze indes kaum derartige Ansprüche anmelden. Am 14. November 2017 hat er bei einem 2:2 gegen Frankreich in Köln sein bislang letztes Länderspiel bestritten. Er wurde in der 65. Minute eingewechselt.

Am Freitag nominiert der neue Bundestrainer Hansi Flick erstmals seinen Kader. Nach dem Auftritt vom Dienstag drängt sich eher nicht das Gefühl auf, dass Götzes 64. Länderspiel kurzfristig anstehen muss.