10. April 2019, 23:10 Uhr Champions League Ein erster Schritt gegen den ominösen Fluch

Der FC Barcelona gewinnt im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League mit 1:0 bei Manchester United.

Barca profitiert von einem Eigentor von Manchester-Profi Luke Shaw.

Der Auftritt des Teams ist aber wenig überzeugend.

An der Tatsache, dass der FC Barcelona im Viertelfinale der Champions League auf Manchester United trifft, beeindruckte die Katalanen weniger Manchester United als vielmehr der Umstand, dass es sich um das Viertelfinale handelt. Dreimal in Serie ist Barca in der Runde der letzten acht Klubs aus der Königsklasse ausgeschieden. Lionel Messi, der in dieser europäischen Saison bereits achtmal getroffen hat und in der Liga die Torschützenliste mit 33 Treffern anführt, wartete bezeichnenderweise seit sagenhaften elf Viertelfinalpartien auf einen Treffer. Die Zeitung La Vanguardia titelte mit einigem Recht: "Seit einem Jahr bereitet sich Barca auf diese verfluchte Runde vor." Das Duell komme einem "vorzeitigen Finale gleich".

Nach dem Hinspiel in Manchester am Mittwochabend lässt sich nun behaupten, dass der FC Barcelona auf einem guten Weg ist, den ominösen Fluch zu beenden; das Auswärtsspiel in Manchester gewann er 1:0 (1:0) durch ein frühes Eigentor von Luke Shaw. Bis auf mangelnde Torgefahr hatten sich die Engländer allerdings auch nichts vorzuwerfen; es bestätigte sich, dass ihre Formkurve seit der Entlassung von Trainer José Mourinho im Dezember und der Amtsübernahme durch Ole Gunnar Solskjaer deutlich nach oben zeigt. Im Achtelfinale hatten sich die Red Devils überraschend gegen Paris Saint-Germain durchgesetzt - dabei verzichteten sie fast gänzlich auf Ballbesitz, das war selbstredend auch diesmal ihr Plan.

Doch Barca traf schon nach 13 Minuten, bei der ersten nennenswerten Chance: Sergio Busquets setzte Messi mit einem sehenswerten Zuspiel in die Tiefe in Szene, der flankte an den entfernten Pfosten auf Luis Suarez, der köpfelte - und Luke Shaw lenkte den Ball ins eigene Netz. Nach Videobeweis war dann klar, dass im Gegensatz zur Wahrnehmung des italienischen Schiedsrichters Gianluca Rocchi bei alldem niemand im Abseits gestanden hatte.

Die Barca-Anhänger besingen Messi

Kurz darauf sorgte Busquets auf der anderen Seite mit einem Aussetzer für Aufregung, nach einem Ballverlust musste er Paul Pogba festhalten und erhielt Gelb. Manchester wurde nun viel mutiger, den Kein-Ballbesitz-Plan verfolgte nun Barcelona. Kann man mal machen, allerdings agierte die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde in Abwehr und Spielaufbau teilweise verflucht unkonzentriert. Marcus Rashford hatte die erste gute Gelegenheit für United; sein Schuss aus 20 Metern ging über das Tor (21.). Plötzlich und unverhofft hatten die Katalanen dann doch die Großchance zum 2:0, einen Schuss von Coutinho parierte aber Manchesters Torwart David de Gea (36.).

"Seit Paris ist alles anders geworden", sein Team würde nun überall in Europa "wieder mehr respektiert", hatte Uniteds Argentinier Marcos Rojo vor dem Spiel gesagt. Ob es Respekt war oder doch der gute alte Viertelfinal-Fluch - auch in der zweiten Hälfte geriet der Auftritt des FC Barcelona ganz und gar nicht überzeugend. Nach einer Abwehr von Torwart Marc-André ter Stegen in die Mitte verzog Rashford ungedeckt (50.). Danach gelang es den Engländern allerdings lange nicht mehr, zu Möglichkeiten zu kommen; Suarez schoss auf der anderen Seite auf Zuspiel von Nelson Semedo nach einer guten Stunde ans Außennetz.

Valverde wechselte dann Arturo Vidal für Coutinho ein (66.), seine Mannschaft brachte die Führung nun doch einigermaßen souverän über die Zeit. Die Barca-Anhänger besangen Messi, der auch im zwölften Viertelfinalspiel nacheinander ohne Tor blieb, weil Manchesters Keeper de Gea seinen Freistoß parierte (82.). Aber immerhin hatte Messi die Vorlage zum einzigen Treffer des Abends gegeben.

Das Rückspiel in Barcelona findet am Dienstag nächster Woche statt (21 Uhr). Für Ole Gunnar Solskjaer, den früheren Stürmer und jetzigen Teammanager von Manchester United, ist es die Rückkehr in ein "großartiges Stadion": Dort wurde er im Champions-League-Finale 1999 in der 81. Minute eingewechselt und schoss in der dritten Minute der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer gegen den FC Bayern München. 20 Jahre ist es also her, dass er United in seiner "größten Nacht als Fußballer" mit dem "berühmtesten Tor der Klubgeschichte" (The Sun) zum Triple schoss - mit der Rückennummer 20. Würde er dort noch einmal triumphieren, wie einst einen 0:1-Rückstand wettmachen und das vierte Viertelfinal-Aus von Barca nacheinander verursachen - es wäre eine verflucht gute Geschichte.