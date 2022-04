Interview mit Martí Perarnau:"Gerd Müller war eine falsche Neun!"

Interview von Javier Cáceres

Vor wenigen Tagen wurde Josep Guardiola, 51, auf die innovative Taktik seiner Mannschaft Manchester City angesprochen. Guardiola widersprach. "Wenn du das Buch von Martí Perarnau liest, wirst du sehen, dass wir nur das machen, was schon in Urzeiten gemacht wurde", antwortete er. Perarnau, 67, war in jungen Jahren Leichtathlet und nahm als Hochspringer unter anderem an den Olympischen Spielen von Moskau 1980 teil. In Spanien erwarb sich Perarnau danach als Journalist und Buchautor großes Renommee. Zu seinen erfolgreichsten Titeln zählen Fachbücher über Guardiola, in Deutschland erschienen sie unter den Titeln "Herr Pep" und "Das Deutschland-Tagebuch". Perarnaus jüngstes, 748-seitiges Werk hingegen liegt bislang nur auf Spanisch vor: "La evolución táctica del fútbol (1863 - 1945)", die taktische Entwicklung des Fußballs von 1863 bis 1945. Untertitel: "Die Entzifferung des Gen-Codes des Fußballs anhand der falschen Neun". Die SZ erreichte Perarnau in Mexiko, wo seine Tochter Marta gerade bei Atlético San Luis in der ersten Frauen-Fußballliga spielt.