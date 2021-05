An den eigenen Torjubel musste er sich erst gewöhnen: Mit 17 Treffern führte Ilkay Gündogan Manchester City in dieser Saison zum Titel in der Premier League.

Von Sven Haist, London

Plötzlich stand das lang ersehnte Finale für Ilkay Gündogan auf der Kippe. Samstag, 21 Uhr, Endspiel der Champions League zwischen Manchester City und dem FC Chelsea in Porto: Um seinen Einsatz in diesem Finale nicht zu gefährden, brach Gündogan die Saison in der Premier League vor anderthalb Wochen ab. Nach einem Schlag aufs Knie ließ er sich beim Spiel in Brighton auswechseln - und verzichtete auf ein Mitwirken am letzten Spieltag. Erst am Montag gab er Entwarnung: "I am alright" - mir geht es gut! Danke der Nachfrage.