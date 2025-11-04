Zum Hauptinhalt springen

Erling Haaland bei ManCityDie One-Man-Show

Lesezeit: 4 Min.

13 Tore für Manchester City, alle anderen im Team kommen auf maximal einen Treffer: Erling Haaland trifft in guter Form wieder auf Borussia Dortmund.
13 Tore für Manchester City, alle anderen im Team kommen auf maximal einen Treffer: Erling Haaland trifft in guter Form wieder auf Borussia Dortmund. (Foto: Michael Steele/Getty Images)

Er trinkt rohe Kuhmilch und trifft wie ein Roboter: Erling Haaland hält Manchester Citys Ambitionen quasi allein aufrecht. Das ist ihm allerdings auch schon aufgefallen. Er hadert mit dem Leistungsniveau des Teams.

Von Sven Haist, London

Beim Torjubel war Erling Haaland plötzlich wie erstarrt. Nach dem ersten seiner beiden Treffer zum 3:1-Heimsieg am Sonntag gegen den AFC Bournemouth blieb der Stürmer von Manchester City plötzlich stehen und vollführte an Ort und Stelle mechanisch anmutende Armbewegungen – als sei er für einen Moment zur Maschine geworden. Die Choreografie erinnerte an den bekannten „Robot Dance“ von Peter Crouch, den der englische Nationalstürmer erstmals vor der WM 2006 präsentiert hatte. Auf Instagram kommentierte Haaland seine Geste später augenzwinkernd: „Tja, offenbar konnte ich es nicht länger verbergen …“ Damit spielte er auf die Vorstellung an, vielleicht gar kein Mensch aus Fleisch und Blut zu sein, sondern ein künstliches Wesen. Betrachtet man seine übermenschliche Torquote, wirkt der Gedanke gar nicht so abwegig. Haaland, 25, trifft mit einer Verlässlichkeit, die tatsächlich einem perfekt programmierten Tor-Roboter entspricht.

Zur SZ-Startseite

Premier League
:Arsenal will die Meisterschaft – um jeden Preis

Mit einem luxuriös besetzten, sündhaft teuren Kader zieht der FC Arsenal an der Spitze der Premier League davon. Trainer Mikel Arteta kämpft gegen einen Fluch.

SZ PlusVon Sven Haist

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite