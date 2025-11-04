Beim Torjubel war Erling Haaland plötzlich wie erstarrt. Nach dem ersten seiner beiden Treffer zum 3:1-Heimsieg am Sonntag gegen den AFC Bournemouth blieb der Stürmer von Manchester City plötzlich stehen und vollführte an Ort und Stelle mechanisch anmutende Armbewegungen – als sei er für einen Moment zur Maschine geworden. Die Choreografie erinnerte an den bekannten „Robot Dance“ von Peter Crouch, den der englische Nationalstürmer erstmals vor der WM 2006 präsentiert hatte. Auf Instagram kommentierte Haaland seine Geste später augenzwinkernd: „Tja, offenbar konnte ich es nicht länger verbergen …“ Damit spielte er auf die Vorstellung an, vielleicht gar kein Mensch aus Fleisch und Blut zu sein, sondern ein künstliches Wesen. Betrachtet man seine übermenschliche Torquote, wirkt der Gedanke gar nicht so abwegig. Haaland, 25, trifft mit einer Verlässlichkeit, die tatsächlich einem perfekt programmierten Tor-Roboter entspricht.