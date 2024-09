Das Tor wird aufgrund seiner Machart kaum Geschichte machen: ein klassischer Mittelstürmerabstauber, der in der Nachspielzeit der Ligapartie von Atlético Madrid gegen Valencia aus einem 2:0 noch ein 3:0 machte. Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid, gab sich dennoch gerührt, als er am Sonntag auf den ersten Treffer von Julián Álvarez im Dress von Atlético angesprochen wurde. „Die Art und Weise, wie seine Mitspieler gefeiert haben und wie das Publikum gebrüllt hat, spricht für sich“, sagte Simeone. „Wir alle hatten dieses Tor nötig.“

Übertrieben? Mitnichten. Auch Kiko Narváez, ehedem Stürmer bei Atlético – und Freund und Vertrauter von Simeone – schrieb in einer Kolumne der Zeitung As, dass Álvarez nun, am Vorabend der Champions-League-Auftaktpartie gegen RB Leipzig, „einen Stein weniger im Rucksack“ mit sich herumtrage. Der Rucksack lässt sich in rekordverdächtigen Zahlen ausdrücken. Álvarez, 24, stieß in diesem Sommer zu Atlético, er war mit 75 Millionen Euro der teuerste Transfer aller Champions-League-Teilnehmer – und ist nach dem mittlerweile nach Chelsea abgewanderten Portugiesen João Félix (127 Millionen Euro im Sommer 2019) der zweitteuerste Einkauf der Geschichte des Klubs. Leistungsabhängige Prämien inklusive wird Atlético wohl nicht weniger als 90 Millionen Euro an den englischen Meister Manchester City überweisen.

Es ist ein Preis, der den Status des Argentiniers widerspiegelt. Es gibt im Grunde kaum eine Trophäe, die er nicht bekommen hat, beidseits des Atlantiks. Mit River Plate gewann er – an der Seite des heutigen Nürnberger Trainer-Assistenten Javier Pinola – eine argentinische Meisterschaft und den Pokal; als River gegen den Erzrivalen Boca Juniors die legendäre Copa Libertadores von 2018 gewann (wegen Ausschreitungen musste das Rückspiel im Bernabéu-Stadion in Madrid ausgetragen werden), stand Álvarez am Ende auf dem Platz. Mit Argentiniens Nationalelf holte er zweimal die Copa América, überdies siegte er in der „Finalísima“ gegen Europameister Italien (2022) – und selbstredend bei der WM in Katar. Auch mit Manchester City eilte er von Triumph zu Triumph. Er holte im glorreichen Jahr 2023 das Double aus Meisterschaft und FA Cup, die Champions League und die Klub-WM, 2024 gewann er mit den Cityzens eine weitere Meisterschaft. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass er in seinen 75 Ligaspielen für City lediglich 44 Mal in der Startelf stand. Der Grund: Erling Haaland.

Der einstige Dortmunder war der wichtigste Grund, der Álvarez nach Madrid trieb – obschon City-Coach Pep Guardiola den Argentinier gern behalten hätte. Er kam in 103 Pflichtspielen auf respektable 36 Treffer und 18 Assists. Das Problem: Álvarez und Haaland bewegen sich im gleichen Revier, und die Experimente mit Álvarez hinter der Spitze überzeugten Guardiola nicht restlos – obschon Álvarez um einiges vielseitiger ist als Haaland und diverse Male unter Beweis gestellt hat, dass er auch über einen guten Distanzschuss verfügt – zuletzt durch einen sagenhaften Treffer unter die Querlatte gegen Chile in der WM-Qualifikation. Álvarez wollte eine Hauptrolle – gegen Leipzig dürfte er sie, ausweislich des Abschlusstrainings vom Mittwoch, auch bekommen.

„Er ist ein nobler, arbeitsamer Junge“, sagt Trainer Simeone über Álvarez

In den vergangenen Wochen war das nicht immer der Fall, kurioserweise kam Álvarez an einem anderen Norweger nicht vorbei, der zusammen mit Álvarez, Europameister Robin Le Normand (Athletic Bilbao) und Conor Gallagher (FC Chelsea) den Umbruch bei Atletico personifiziert: dem früheren Leipziger Alexander Sörloth, der ebenfalls in diesem Sommer zu Atlético stieß und im vergangenen Jahr 26 Tore für den FC Villarreal schoss. In zwei von fünf Ligaspielen (drei Siege, zwei Niederlagen) saß Álvarez zunächst auf der Bank; in den anderen Partien wurde er ausgewechselt. Álvarez brauche noch seine Zeit, sagte Simeone. Nach den vielen Nationalmannschaftseinsätzen und dem erst in letzter Minute gelösten Hickhack um seinen Transfer müsse Álvarez erst noch auf Betriebstemperatur kommen, „er braucht und bekommt seine Zeit“. Zumal Simeone von Álvarez’ Strebsamkeit genauso fasziniert ist wie Guardiola in Manchester; ebenso von seinem ausgeglichenen Charakter. „Er ist ein nobler, arbeitsamer Junge“, sagte Simeone am Mittwoch.

Álvarez ist für einen Mittelstürmer nicht sonderlich groß (offiziell 1,70 Meter), gleichwohl verkörpert er den typischen Fußballer aus dem argentinischen Landesinnern, der auch von seiner Physis lebt. Er wurde in Calchín geboren, einem 3000-Einwohner-Ort in der Provinz Córdoba, wo das „Milchbecken“ Argentiniens verortet ist. Mittlerweile steht am Ortseingang ein Schild, das Calchín als „das Land des Julián Álvarez“ ausweist. Er vergötterte als Kind zweierlei: die Comic-Figur Spider-Man, der er seinen Spitznamen „La Araña“ (die Spinne) verdankt, und den argentinischen Rekordmeister River Plate.

In Rivers Akademie landete Álvarez als 15-Jähriger aber nur, weil zuvor Real Madrid davon Abstand genommen hatte, einen elfjährigen Argentinier zu verpflichten – Álvarez hatte dort als Bub vorgespielt –, und weil er bei Argentinos Juniors nicht heimisch wurde. Sein Durchbruch im ersten Team gelang ihm in der Saison 2018/19 unter dem legendären River-Trainer Marcelo Gallardo; Guardiola fand ihn so überragend, dass er sich im Winter 2022 seine Dienste sicherte und noch ein halbes Jahr zur Leihe in Argentinien beließ, ehe er ihn nach Manchester holte und doch nach Spanien ziehen lassen musste. Nun reibt sich Atlético-Coach Simeone die Hände.

„Julián kann uns sehr viele wichtige Dinge geben“, sagte Simeone; er hoffe, dass Álvarez’ Tor vom Sonntag gegen Valencia „das erste von vielen“ war. Die Chancen stehen nicht schlecht. Denn Tore rufen Tore. Nicht immer, aber meistens. Atlético braucht sie, um die ewig anmutende Sehnsucht nach dem ersten Champions-League-Sieg der Klubgeschichte zu stillen.