Auf dem Weg Richtung Stadionausgang passierte Mohamed Salah die Expertenrunde des TV-Senders TNT. Die Moderatorin wandte sich dem Torjäger des FC Liverpool mit einer einladenden Geste zu und bat ihn um ein Inte­rview – nachdem er im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain vor einer Woche überrasch­end nicht zum Einsatz gekommen war. Salah reagierte mit einem amüsierten Lächeln – und winkte mit beiden Hä­n­d­en ab. Im vergangenen Dezember hatte der Ägypter nach mehreren Partien in Serie als Reservist seinem Frust noch in einer denkwürdigen Schimpftirade Luft gemacht. Diesmal blieb er gelassen – womögli­ch auch, weil die Entscheidung seines Trainers nachvollziehbar war. Arne Slot erklärte mit Blick auf den Spielverlauf, in dem es vor allem um defensive Schadensbegrenzung ging, es sei sinnvoll gewesen, Salah für die nächsten Spiele zu schonen.