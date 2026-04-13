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Mohamed Salah beim FC LiverpoolEine Kampfansage vom König

Lesezeit: 4 Min.

Zu seinem Abschied aus Liverpool will Mohamed Salah gewiss nicht bereits im Viertelfinale der Champions League ausscheiden.
Zu seinem Abschied aus Liverpool will Mohamed Salah gewiss nicht bereits im Viertelfinale der Champions League ausscheiden. Carl Recine/Getty Images

Das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen PSG wird einer der letzten großen Auftritte von Mo Salah im Liverpool-Trikot. Sein Einfluss schwindet – doch der Ägypter arbeitet an seinem Vermächtnis.

Von Sven Haist, Liverpool

Auf dem Weg Richtung Stadionausgang passierte Mohamed Salah die Expertenrunde des TV-Senders TNT. Die Moderatorin wandte sich dem Torjäger des FC Liverpool mit einer einladenden Geste zu und bat ihn um ein Inte­rview – nachdem er im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain vor einer Woche überrasch­end nicht zum Einsatz gekommen war. Salah reagierte mit einem amüsierten Lächeln – und winkte mit beiden Hä­n­d­en ab. Im vergangenen Dezember hatte der Ägypter nach mehreren Partien in Serie als Reservist seinem Frust noch in einer denkwürdigen Schimpftirade Luft gemacht. Diesmal blieb er gelassen – womögli­ch auch, weil die Entscheidung seines Trainers nachvollziehbar war. Arne Slot erklärte mit Blick auf den Spielverlauf, in dem es vor allem um defensive Schadensbegrenzung ging, es sei sinnvoll gewesen, Salah für die nächsten Spiele zu schonen.

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