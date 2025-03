Nach 120 Minuten hatte es 0:1 (0:1, 0:1) gestanden, das Hinspiel gewannen die Reds in Frankreich glücklich 1:0. Inter reichte nach dem 2:0 in den Niederlanden ein abgeklärtes 2:1 (1:1) gegen Bayern-Schreck Feyenoord Rotterdam, früher am Abend setzte sich Hansi Flicks Barça mit Fußball zum Zungeschnalzen und 3:1 (3:1) locker gegen Benfica Lissabon durch. In Portugal hatten die Katalanen 1:0 gewonnen.

PSG nutzte nach dem Chancenwucher im ersten Duell diesmal durch Ousmane Dembélé (12.) zumindest eine seiner abermals zahlreichen Möglichkeiten. Vorrundensieger Liverpool jagte dem erlösenden Treffer ohne Fortune hinterher, Joker Jarell Quansah (79.) traf per Kopf nur den Pfosten.

In der Verlängerung war Paris deutlich näher am zweiten Tor als Liverpool dem Ausgleich. Im finalen Shootout wurde Torwart Gianluigi Donnarumma zum Helden: Er parierte gegen Darwin Núñez und Curtis Jones. Im Viertelfinale bekommt es Paris mit Aston Villa oder dem FC Brügge (Hinspiel 3:1) zu tun.

Inter ging mit den früheren Münchnern Yann Sommer und Benjamin Pavard wie vor einer Woche durch den Ex-Gladbacher Marcus Thuram (8.) in Führung. Die Abwehr mit dem Deutschen Yann Bisseck hatte alles im Griff, bis Spielmacher Hakan Çalhanoğlu sich einmischte und Jakub Moder foulte – der Pole verwandelte den fälligen Elfmeter selbst (42.).

Çalhanoğlu (52.) stellte den alten Abstand selbst mit einem schmeichelhaften Foulelfmeter wieder her. Einen weiteren Strafstoß für Inter nahm Schiedsrichter Ivan Kruzliak (Slowakei) zurück und zeigte Thuram wegen Schwalbe Gelb.

Bei Barcelona überragen Raphinha und Lamine Yamal

Barcelonas Sieg geriet nach dem Tod von Teamarzt Carles Miñarro Garcia am Samstag besonders emotional. Raphinha (11., 42.) mit seinen Saisontoren Nummer zehn und elf in der Königsklasse und der überragende Lamie Yamal (27.) hielten den Triple-Traum am Leben und schossen sich für ein mögliches Duell mit Dortmund warm. Der BVB kämpft am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) nach dem 1:1 zuhause beim OSC Lille ums Weiterkommen.

Argentiniens Weltmeister Nicolás Otamendi (13.) glich für Benfica zwischenzeitlich aus. Vor der Partie gab es eine Gedenkminute für Miñarro Garcia. Die Zuschauer, darunter Nationaltorwart Marc-André ter Stegen, erhoben sich, das katalanische Volkslied „El cant dels ocells“ („Der Gesang der Vögel“) erklang in Moll.