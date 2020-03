Der Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung in der Champions League ist für Jürgen Klopp und den FC Liverpool geplatzt. Im Achtelfinal-Rückspiel verlor die Mannschaft des deutschen Teammanagers gegen Atlético Madrid nach Verlängerung mit 2:3 (1:0, 1:0) und schied nach dem 0:1 im Hinspiel aus.

Georginio Wijnaldum (43.) und der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino (94.) brachten die Reds zunächst auf Viertelfinalkurs, doch Doppelpacker Marcos Llorente (97./105.+1) ließ das berüchtigte Anfield, das ungeachtet der Ausbreitung des Coronavirus voll besetzt war, verstummen. Alvaro Morata (120.+1) setzte den Schlusspunkt.

Nach dem Aus im FA Cup musste Klopps Team damit die nächste Titelhoffnung begraben. In der Premier League liegt der souveräne Primus jedoch voll auf Kurs Richtung erster Meisterschaft seit 30 Jahren und könnte den Titel schon am kommenden Wochenende perfekt machen.

Wijnaldum bringt Liverpool in Führung

Bei typisch englischem Regenwetter konnten die Reds drei Wochen nach dem ersten Duell im Mittelfeld wieder auf Jordan Henderson bauen. Der Kapitän hatte in Madrid eine Oberschenkelblessur erlitten und gab sein Comeback in der Startelf. Nach einem Weckruf durch einen Blitz-Abschluss von Atlético-Stürmer Diego Costa nach gerade einmal 13 Sekunden übernahmen die Gastgeber das Heft des Handelns. Als Lehre aus dem Hinspiel ohne Liverpooler Schuss aufs Tor war der Angriff um mehr Zielstrebigkeit bemüht.

Fast jede gefährliche Situation entstand über die rechte Seite von Stürmer Mohamed Salah. Atlético hielt mit gewohnter Kompaktheit und gefährlichen Standards dagegen - und mit Jan Oblak. Der slowenische Keeper parierte unter anderem mit einem starken Reflex gegen Firmino (37.), beim wuchtigen Aufsetzer-Kopfball durch Wijnaldum war der Torhüter aber machtlos.

Liverpool blieb auch nach dem Seitenwechsel am Drücker. So scheiterte Andrew Robertson mit einem Kopfball an der Latte (66.), nachdem Oblak einen Schuss von Salah mit letzter Mühe nur in die Mitte abwehren konnte. In der dramatischen Verlängerung brachte zunächst Firmino mit seinem Kopfballtreffer die Reds auf Kurs, dann nutzte Atlético einen schwachen Abschlag von Liverpools Ersatzkeeper Adrian zum 1:2. Nur Minuten später schlug Llorente aus 20 Metern erneut zu.