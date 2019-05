8. Mai 2019, 19:33 Uhr FC Liverpool Herzbeben

Wie gelang Liverpools surreales 4:0 gegen Barcelona? Über ein Rückspiel, das Männer vor Glück weinen ließ und einen Trainer, der sein Team und das ganze Stadion mit Leidenschaft auflädt.

Von Javier Cáceres, Liverpool

Wer weiß, ob es überall so war wie im Pub an der Ranelagh Street, nahe der Central Station von Liverpool, wo um 1.47 Uhr die Bierhähne zugeschraubt wurden und die Lichter angingen. Obwohl der Laden immer noch voll war, zu 99 Prozent von Männern besucht, von denen 99 Prozent Merchandising-Artikel des FC Liverpool am Körper trugen: Hemden, Mützen, Schals mit dem Wappen des L.F.C., solche Dinge. Sie hatten Zeit genug gehabt, jede Erinnerung an einen wundervollen Fußballabend mit Getränken aus ...