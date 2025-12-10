Die Fans von Newcastle United konnten ihr Glück kaum fassen. In der Bayarena gab es praktische Bierträger, die vier volle Becher fassten! Und 0,5 Liter Kölsch kosteten weniger als fünf Euro! Verständlicherweise herrschte am Mittwochabend Hochstimmung unter den englischen Gästen, bevor das Champions-League-Match zwischen Bayer Leverkusen und Newcastle United startete.

Nicht nur am Bierstand erwies sich Bayer als guter Gastgeber. Spendabel zeigte sich auch 04-Torwart Mark Flekken, als er kurz nach der Pause einen Abstoß verdöste und den Ball nur mit einem Foul an Nick Woltemade zurückzugewinnen wusste. Den fälligen Elfmeter verwandelte Newcastles Anthony Gordon, Flekken hatte die bis dahin eher harmlosen Engländer ins Spiel gebeten. Dass es am Ende keinen Sieger gab, freute aber eher die Leverkusener als die United-Spieler, die kurz vor Schluss die hart erarbeitete 2:1-Führung einbüßten. Alejandro Grimaldo rettete wieder einmal sein Team, indem er in der 88. Minute einen Pass von Ibrahim Maza zum 2:2 verwertete. Für Bayer ein glückliches, aber auch nicht unverdientes Remis, das in der Tabelle noch sehr nützlich sein kann.

Die Leverkusener Spieler mussten ohne Chefcoach Kasper Hjulmand auskommen, der aus privaten Gründen fernblieb, Assistent Rogier Meijer nahm seinen Platz ein und nahm jederzeit lebhaft Anteil. Mancher Besucher auf der Haupttribüne mag sich sogar an Xabi Alonso erinnert gefühlt haben, alles passte: Statur, Haltung, Dienstkleidung. Aber Xabi Alonso absolviert bekanntlich gerade eine Härteprüfung in Madrid, das 1:0 für seine Real-Elf wurde auf der Anzeigetafel vermerkt und vom Publikum goutiert – die beiden Gegentreffer vor der Pause verschwieg die Regie schonungsvoll.

Am Dienstagabend stand immerhin noch ein halbes Dutzend Profis aus der Alonso-Ära in der Startelf. Wider Erwarten überließ ihnen der Gast aus der Premier League viel Raum für ausgedehnte Ballwechsel, die Leverkusener erlebten einen beinahe entspannten Start in den Abend. Auch beim frühen Führungstreffer war United behilflich: Ein Eckstoß von Aleix García erreichte Robert Andrich und dessen Kopfball gelangte auf dem Weg über Uniteds Nummer 39, dem Brasilianer Bruno Guimaraes, ins Netz (13. Minute).

Die Bayer-Spieler fordern Rot gegen Thiaw, der Schiedsrichter folgt dem nicht

Auch nach dem 0:1 verhielt sich Newcastle immer wieder erstaunlich passiv, die potenzielle Schlüsselszene des Spiels entwickelte sich mangels aggressiver Gegenwehr der Gäste fast im Bummeltempo: Malik Tillman durfte im Mittelfeld abwarten, bis Patrik Schick in Position gelaufen war, aber bevor der Mittelstürmer sein Solo im Strafraum zu Ende bringen konnte, hatte ihn Malick Thiaw festgehalten und umgestoßen. Klarer Fall: Elfmeter. Dachte auch der Schiedsrichter Serdar Gözöbüyük und zeigte auf den Punkt. Bis der VAR Aufklärung über den Tatort leistete: Thiaw hatte Schick schon vor dem Strafraum gehalten, es blieb beim Freistoß. Die Forderungen der Bayer-Spieler nach einer roten Karte wegen Notbremse waren zwar plausibel – fanden aber kein Gehör beim Unparteiischen.

Die Szene in der 24. Minute markierte einen Wendepunkt. Während Newcastle beschleunigte, trat Bayer den Rückzug an und gab die Spielkontrolle weitgehend ab. Die besseren Chancen immerhin behielten die Leverkusener auf ihrer Seite: Ibrahim Maza startete ein schickes Übersteiger-Solo, schloss aber zu schwach ab. Ernest Poku lief allein auf Aaron Ramsdale zu – und schoss planlos den Torwart an. Der niederländische Linksaußen ist der lebende Beweis, dass Schnelligkeit im Fußball nicht alles ist, wenn der Kopf langsamer ist als die Beine (aber er ist ja noch jung).

Poku bekam später noch eine zweite Chance, doch auch die vergab er übereilt. Längst hatte Newcastle durch den Elfmeter ausgeglichen, längst war es ein Spiel, in dem sich die Gastgeber wie die Außenseiter vorkommen mussten. Vor allem über die linke Seite wurde die von Robert Andrich dirigierte Abwehr wirksam attackiert. Newcastles Anthony Gordon bereitete dem schmächtigen Rechtsverteidiger Arthur immer wieder Probleme, die dieser nicht lösen konnte. Resultat außer einem Pfostenschuss: Die Flanke, die Lewis Miley zum 2:1 nutzte (74.). Doch Bayer zeigte nochmal die Zähne und setzte sich an Newcastles Strafraum fest – bis Grimaldo doch noch traf.