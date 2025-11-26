Mit Komplimenten ist Mark Flekken bisher an seinem immer noch recht neuen Arbeitsplatz nicht unbedingt überschüttet worden. Öfter als Lob und Anerkennung wurden im Publikum und bis in den Klub hinein Einwände und Zweifel geäußert: Hatte Bayer 04 Leverkusen im Sommer erneut einen Torwart gewählt, der nicht den hohen Ansprüchen genügt? 2023 hatte der Klub Manchester Uniteds Ersatztorwart Matej Kovar ausgesucht, um lieber früher als später den sehr beliebten, aber merklich älter werdenden Stammkeeper Lukas Hradecky zu ersetzen. Eine typisch strategische Bayer-Personalie.