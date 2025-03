Vor dem deutschen Duell in der Champions League stellt sich die Frage: Wo wird Verteidiger Jonathan Tah seine Karriere fortsetzen? Offenbar weder in Leverkusen noch in München. Tah hat andere Pläne.

Von Philipp Selldorf, Leverkusen

Jetzt, da ihn kein Mensch mit Verstand mehr so nennen würde, darf bedenkenlos daran erinnert werden, dass Jonathan Tah früher in seinem Job als Innenverteidiger immer wieder mal an jene Seevogelfamilie erinnerte, die den wissenschaftlichen Namen Sulidae trägt. Der Volksmund ruft sie allerdings Tölpel. Mal traf Tah zu spät am Tatort ein wie ein schusseliger Inspektor, mal wusste er nicht wohin mit seinen muskelbeladenen 195 Zentimetern.