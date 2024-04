Die deutschen Nationalspielerinnen Melanie Leupolz und Sjoeke Nüsken haben mit dem FC Chelsea den Einzug ins Finale der Champions League der Frauen verpasst. Die Blues kassierten am Samstag in London gegen den Titelverteidiger FC Barcelona eine 0:2 (0:1)-Niederlage. Nach dem 1:0 im Hinspiel in Katalonien schieden die Chelsea-Frauen damit wie schon im Vorjahr gegen Barça aus. Aitana Bonmati (25.) und Fridolina Rolfö (75.) erzielten die entscheidenden Tore, während das deutsche Duo beste Chancen ausließ: Melanie Leupolz traf aus sechs Metern nur die Latte (32.), nach dem Seitenwechsel scheiterte Sjoeke Nüsken am Pfosten (57.).