Meldungen im Überblick

Fußball, Champions League: Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat einen Ausweich-Spielort für das Achtelfinal-Heimspiel gegen den FC Liverpool in der Champions League gefunden. Wie die Europäische Fußball-Union (Uefa) am Sonntag mitteilte, findet das Duell am 16. Februar in der Puskas Arena in Budapest statt. Die ungarische Hauptstadt war eine von zwei Optionen, die Klub-Boss Oliver Mintzlaff ins Spiel gebracht hatte. Die Alternative, bei den Tottenham Hotspur in London zu spielen, wurde verworfen.

Die Sachsen können das Duell mit Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp wegen der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen des Bundes nicht im heimischen Stadion austragen. Der Gegner darf wegen der in Großbritannien verbreiteten B.117-Mutation des Coronavirus nicht nach Deutschland einreisen.

Wintersport, alpine Ski-WM: Die deutsche Skirennfahrerin Kira Weidle kann am ersten Wettkampftag der WM in Cortina d'Ampezzo nicht wie geplant in der Kombination antreten. Wegen der schlechten Wetterprognosen wurde die Reihenfolge der Disziplinen getauscht, so dass nun am Montag (11.00 Uhr) mit dem Slalom begonnen wird und erst danach (14.30 Uhr) der Super-G an der Reihe ist. Weidle hatte die Speed-Teildisziplin als Test für den eigentlichen Super-G am Dienstag bestreiten wollen; ein Start der Starnbergerin im Slalom war wegen ihrer im Dezember operierten Hand ohnehin nicht vorgesehen. Damit geht bei dem Auftaktevent in den Dolomiten keine deutsche Rennfahrerin an den Start. Die ersten Rennen mit Beteiligung von DSV-Athleten sind die Super-G der Männer und Frauen tags darauf.

Wintersport, Rodeln: Im dichten Schneetreiben von St. Moritz hat sich Natalie Geisenberger ihren achten Sieg im Gesamtweltcup der Rennrodlerinnen gesichert. Die Miesbacherin, die ein Jahr Babypause eingelegt hatte, kam zwar beim Weltcup-Finale auf der Naturbahn in der Schweiz nur auf Rang 13, konnte damit aber ihren Vorsprung vor ihrer Teamkameradin und Titelverteidigerin Julia Taubitz mit 21 Punkten behaupten. Das Weltcup-Rennen gewann die Lettin Elina Vitola vor Taubitz und Natalie Maag aus der Schweiz. Dajana Eitberger aus Ilmenau kam auf Rang vier vor Cheyenne Rosenthal aus Winterberg.

Die Bedingungen für die Sportlerinnen waren extrem ungünstig, am Morgen hatte es 40 Zentimeter Neuschnee gegeben. Über eine Absage wurde zunächst diskutiert, aber die vielen Helfer schafften den Schnee immer wieder aus der Bahn. Die ukrainischen Rodlerinnen waren in ihrem Hotel eingeschneit und konnten nicht am Rennen teilnehmen.

Fußball, Türkei: Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat sich enttäuscht über die 0:1-Niederlage seines Klubs Fenerbahce Istanbul im Top-Spiel gegen den Stadtrivalen Galatasaray gezeigt. Zugleich gab sich der 32-Jährige kämpferisch. Er wünschte, das Ergebnis wäre anders ausgefallen, schrieb Özil am Sonntag auf Twitter. "Aber ich bin nach Fenerbahce gekommen, um mit meinen Teamkollegen und den Fans große Siege und Pokale zu gewinnen. Unser Weg ist lang und so Gott will, steht am Ende die Meisterschaft...", schrieb er. "Dafür werden wir weiterhin immer unser Bestes geben."

Özil war beim Spitzenspiel der türkischen Süper Lig am Samstag gegen Rivalen Galatasaray eingewechselt worden. Er war in der 63. Minute in die Partie gekommen und feierte seine Heimspiel-Premiere. Neun Minuten zuvor hatte Mostafa Mohamed die Gäste in Führung geschossen. Galatasaray verdrängte durch den Erfolg Fenerbahce aufgrund der besseren Tordifferenz von der Tabellenspitze.