"Ich weiß nicht, was wir verbrochen haben"

RB Leipzig in der Champions League

Die Szene, die das Spiel in Leipzig früh hätte verändern können: Benjamin Sesko trifft ins Netz, Torwart Andrij Lunin kann nicht eingreifen.

Von Javier Cáceres, Leipzig

Er sage immer die Wahrheit, hatte Toni Kroos am Vorabend des Achtelfinalhinspiels der Champions League zwischen RB Leipzig und "seinem" Real Madrid gesagt. Und so hielt er es auch danach, als er noch vom Adrenalin der Partie angefüllt war, die Spaniens Rekordmeister mit 1:0 gewann, und er vor dem Mikrofon eines Streamingdienstes die Bilder der zweiten Spielminute vorgesetzt bekam. Jener Minute, in der das Spiel zugunsten Real Madrids kippte.