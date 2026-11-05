Martín Demichelis, Trainer von RB Leipzig , ist ein stolzer Mann. Das heißt nicht, dass ihm das Wort Stolz gratis über die Lippen kommen würde. Aber am Mittwochabend nahm er es in den Mund. Er nahm für sich in Anspruch, stolz auf seine Mannschaft sein zu dürfen, obwohl sie im vierten Champions-League-Spiel der Saison gegen Manchester City 2:3 verloren und damit die dritte Niederlage im Wettbewerb erlitten hatte.

Es gebe verschiedene Arten zu verlieren, sagte Demichelis. Wenn er schon verlieren müsse, dann so, wie es seine Mannschaft gegen den Zweiten der Premier League getan habe: mit der besten Saisonleistung im Spiel gegen den Ball. Sein Team habe viele Chancen kreiert, sei aggressiv und präsent auf dem Feld gewesen. „Ich finde, wir hatten mehr als einen Punkt verdient“, sagte der Coach aus Argentinien. Nur, und das sagte er auch: „Wenn du verlierst, kannst du eine Stunde lang quatschen – und hast immer noch nicht recht.“ Mund abputzen, weitermachen. Der Plan sei nun: Am Samstag gegen den Tabellenzehnten Augsburg in der Bundesliga einen Sieg einfahren und dann mit – voraussichtlich – drei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer in die Länderspielpause gehen.

Es ist nachgerade unabdingbar, diesen Plan umzusetzen: wegen der Ansprüche, die Leipzig an sich selbst stellt. Und weil im Hintergrund das fast schon übliche Leipziger Herbstgeraune zu vernehmen ist. Oder sollte man sagen: das Fuschlige Herbstgeraune?

In der RB-Zentrale im österreichischen Fuschl am See sitzen nicht wenige jener Menschen, die im vergangenen Sommer die Absetzung des erfolgreichen Leipziger Trainers Ole Werner und die Verpflichtung von Demichelis betrieben hatten, mindestens mit dem Segen des damaligen Head of Global Soccer und heutigen Bundestrainers Jürgen Klopp. Der damit einhergehende Umbruch fiel kleiner aus als der aus dem Vorjahr, mühsam geriet er dennoch. Und das heißt: mühsamer, als er in Fuschl ersonnen worden war.

Es schmerzten der Abschied von Außenstürmer Yan Diomande (Real Madrid) und die Verletzung von Christoph Baumgartner. Der Österreicher, ein gieriger Leader, wie ihn Demichelis am Mittwoch lobte, hatte gegen City seinen ersten Startelfeinsatz dieser Saison. Und Rückkehrer Christopher Nkunku? Der kam ohne Vorbereitung nach Leipzig und suchte auch am Mittwoch als Einwechselspieler nach seiner Form. Wenn man dazu die notwendigen Anpassungen addiert, die allein durch die Verpflichtung von Roger Schmidt als Klopp-Nachfolger entstanden sind, wird es für den neuen RB-Trainer noch schwerer, Reibungsverluste zu vermeiden. Und Ergebnisse zu erzielen.

„Die Gefühle“, die Demichelis weckt, sollen „vor allem bei Gesellschafter Red Bull eher negativ“ sein

Die Resultate von RB sind bislang jedenfalls durchwachsen. In der Champions League meinte es die Auslosung nicht sonderlich gut mit den Leipzigern. Sie spielten, wie Demichelis am Mittwoch en passant in Erinnerung rief, nicht nur gegen Eindhoven (1:0), sondern auch bei Real Madrid (1:4), beim formstärksten Team Europas, Como 1907 (1:4), und nun am Mittwoch gegen City (2:3). Und in der Bundesliga, da zog Leipzig daheim bislang von Sieg zu Sieg, doch auswärts weckte das Demichelis-Team Erinnerungen an eine aktuelle argentinische Komödie namens „Lo dejamos acá“.

Da gibt der Psychiater einem Schriftsteller, der darüber klagt, dass er nur schwer angetrunken schreiben könne, einen goldenen Rat: „Dann lassen Sie das Schreiben doch einfach weg!“ Leipzig konnte die Auswärtsspiele nicht einfach weglassen, hatte aber immerhin das Glück, am vergangenen Wochenende das sehr heimschwache Schalke 04 besuchen und besiegen zu dürfen. Damit stieg RB in die Champions-League-Region der Ligatabelle auf. Was ja im Grunde nichts anderes heißt, als dass der Klub, wenn man die Fußnoten weglässt, im Soll ist. Dennoch rauscht es in den Ohren der Leipziger wie nach einem Hörsturz.

So wurde aufmerksam registriert, dass just am Morgen des Spiels gegen City in der Sport-Bild ein Artikel erschien, in dem es hieß, dass „nur großer sportlicher Erfolg“ den Trainer Demichelis „retten“ könne. Und: Der einstige Leipziger Coach (und spätere Bundestrainer) Julian Nagelsmann sitze im Nacken des Argentiniers. Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff bereue noch immer, dass er im Sommer 2021 Nagelsmann zum FC Bayern ziehen ließ; den Genuss, sich damals als Trainertransfer-Genie inszenieren zu können, der eine für den deutschen Markt beispiellose Ablösesumme für Nagelsmann einstrich, hat der RB-Boss offenbar wieder vergessen. „Die Gefühle“ hingegen, die Demichelis wecke, „sind vor allem bei Gesellschafter Red Bull eher negativ“, hieß es in dem Bericht. Wer noch nicht vergessen hat, dass Sport-Bild in der Vergangenheit stets der Herold der Trainerschredderei bei RB Leipzig war, darf auf die kommenden Wochen und Monate jedenfalls gespannt sein. Demichelis ist der siebte Coach der Post-Nagelsmann-Ära.

Christoph Baumgartner, der in den vergangenen Spielen ein Aktivposten und ein Freund klarer Worte war („wir dürfen nicht alles rosarot sehen“), lieferte am Mittwoch ein Indiz dafür, dass die Diskussionen langsam in die Kabine sickern. „Die ganze Trainerthematik wird mir persönlich ein bisschen zu heiß gemacht“, sagte Baumgartner, als er insbesondere nach der Auswechslung des überragenden Stürmers Antonio Nusa, aber auch nach seiner eigenen gefragt wurde. Der Norweger Nusa hatte Beschwerden angezeigt („wenn er auf dem Platz bleibt, fehlt er uns sechs Wochen“, argumentierte Demichelis). Baumgartner wiederum fehlt nach der langen Pause noch die Schubkraft.

Es war auffallend, dass RB eine Mannschaft ist, die gegen Rückstände zu rebellieren weiß, die Citys Führungstore durch Castello Lukeba (37./Eigentor) und Enzo Fernández (58.) durch Ridle Baku (49.) und Nusa (61.) ausglich. Doch in der 78. Minute schlug City-Torjäger Erling Haaland zu – zum 3:2-Endstand, den eine Abordnung aus Fuschl auf der Ehrentribüne nur mäßig amüsiert quittierte.