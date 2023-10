RB in der Champions League

Von Javier Cáceres, Leipzig

Manchester City bleibt für RB Leipzig ein wiederkehrender Albtraum. Rund 200 Tage nach dem 0:7 der Leipziger aus dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League der Vorsaison unterlagen die Sachsen am Mittwoch vor eigenem Publikum zwar nur mit 1:3. Der Titelverteidiger der Champions League war aber in der ersten Halbzeit in einer Weise überlegen, die sich demütigend ausnahm und von der besseren zweiten Hälfte kaum noch aufgewogen werden konnte.