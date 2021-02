Das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool darf nicht in Deutschland stattfinden, weil Einreisen aus Großbritannien verboten sind - also fliegen beide Teams zum Ersatz-Spielort Budapest. Diese Art von Corona-Logik stößt in der Politik auf Kritik. Er wisse zwar, mit "welcher Vorsicht" die Vereine agierten und dass viel getestet würde, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil bei RTL. Aber: "Der Fußball muss sich schon fragen, ob man hier den Bezug zur Realität nicht verliert. Alle sind in Einschränkungen - und jetzt verlegen wir ein Spiel mal eben quer durch Europa." Der Klub von Jürgen Klopp darf wegen der in Großbritannien verbreiteten B.117-Mutation des Coronavirus nicht nach Deutschland einreisen. Das Spiel findet nun am 16. Februar in der Puskas Arena in Budapest statt.

Baden-Württembergs Sportministerin Susanne Eisenmann (CDU) forderte ein einheitliches Vorgehen: "Eine Regelung für europäische Sportwettbewerbe in Fußball, Handball, Basketball, Volleyball und anderen Sportarten muss auf europäischer Ebene getroffen werden", sagte sie. "Es kann nicht sein, dass Verbände Druck auf einzelne Vereine ausüben", die "von Einreisesperren und Quarantänemaßnahmen betroffen wären"