Wie ein geducktes Ungeheuer liegt das Estadio Santiago Bernabéu in der Abendsonne an der Avenida de Concha Espina. Ein Ungeheuer mit Mütze, einer praktischen, seit ein paar Jahren hat es ja ein Dach. Ein Ungeheuer zudem, das – good news! – nun doch nicht Harry Kane gefressen hat, der englische Stürmer gehörte jedenfalls zur Münchner Reisetruppe, die soeben auf dem Flughafen von Madrid gelandet war.
FC Bayern in MadridHöhere Psychologie mit Kompany
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Kann Kane kicken? Wird man sehen, sagt der Trainer des FC Bayern. Soll der Gegner doch rätseln! Und die eigenen Spieler lässt er wissen, dass es weit größere Partien gibt als ein Champions-League-Viertelfinale in Madrids Estadio Bernabéu.
Von Philipp Schneider, Madrid
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