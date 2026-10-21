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FC BayernJoshua Kimmich fehlt gegen Arsenal

Joshua Kimmich hatte am Dienstag bereits das Abschlusstraining verpasst.
Joshua Kimmich hatte am Dienstag bereits das Abschlusstraining verpasst.
Tom Weller/dpa

Wegen eines Trauerfalls kann der Mittelfeldspieler den Münchnern in der Champions League nicht helfen – er ist nicht der einzige Ausfall gegen die Londoner.

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Joshua Kimmich wird dem FC Bayern wegen eines „Trauerfalls im engsten Familienkreis“ am Mittwochabend (21 Uhr, DAZN) im Champions-League-Heimspiel gegen den FC Arsenal nicht zur Verfügung stehen. Dies teilten die Münchner am Vormittag mit und ergänzten: „In tiefer Anteilnahme steht der gesamte FC Bayern an der Seite von Joshua Kimmich“.

Zugleich bat der Verein „im Namen der Familie“ darum, „ihre Privatsphäre und Trauer zu respektieren und damit von weiteren Recherchen und Berichterstattungen abzusehen.“ Kimmich hatte am Dienstag bereits das Abschlusstraining verpasst. Die Bayern hatten dafür zunächst „private Gründe“ angegeben.

Neben Kimmich wird dem deutschen Rekordmeister auch der gesperrte Offensivspieler Michael Olise fehlen. Der zuletzt wegen einer Erkrankung ausgefallene Trainer Vincent Kompany konnte derweil einem Bericht zufolge das Aktivierungstraining des FC Bayern leiten können. Nach Informationen der Bild stand der 40-jährige Belgier am Vormittag in der 45-minütigen Einheit mit auf dem Platz am Trainingsgelände an der Säbener Straße.

Kompany könnte damit auch am Abend im Stadion dabei sein. Der frühere Abwehrspieler laborierte zuletzt an einer Virus-Infektion. Kompany ließ zur Schonung am Dienstag die letzte Einheit vor dem Champions-League-Spiel gegen die Londoner ebenso aus wie die Pressekonferenz. Dort wurde er von Assistent Aaron Danks vertreten, der im Fall von Kompanys Fehlen auch im Königsklassenduell in der Verantwortung stünde.

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