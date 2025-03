Kommentar von Felix Haselsteiner

Bis Dienstagabend noch hatte man davon ausgehen können, dass die Benelux-Länder im europäischen Fußball in dieser Saison ihre neuen Schwergewichte präsentieren. Eindhoven und Brügge, das waren seit einigen Wochen Furcht einflößende Orte, an denen Fußballmannschaften vor Selbstbewusstsein strotzten und ihre Stadien zu Festungen erklärten. So zumindest lauteten die Meinungen, wenn man sich in Turin und Bergamo umhörte, wo man im Februar überrascht worden war von den vermeintlich kleinen Niederländern und Belgiern. Thiago Motta und Gian Piero Gasperini, die gefeierten, genialen Taktiker, die bei Juventus Turin und Atalanta Bergamo an der Seitenlinie stehen - sie standen am Dienstagabend nicht im Champions-League-Achtelfinale: Sie saßen vor dem Fernseher. Und sie sahen, wie ihre Reputation schon wieder den Bach runterging, in Brügge und Eindhoven.