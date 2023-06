Finale der Champions League in Istanbul:Eine Farce von Austragungsort

Von Javier Cáceres, Istanbul

Dieser Tage kann man gut lernen, was unter dem Schirm der europäischen Fußballunion Uefa in Ordnung ist und was nicht. Die Uefa findet es einerseits prima, das Endspiel der Champions League an einem Ort auszutragen, dessen Infrastruktur nicht einmal ansatzweise dafür vorbereitet ist, vor allem das nach Mustafa Kemal Atatürk benannten "Olympiastadion" von Istanbul.