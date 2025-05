Yann Sommer bei Inter Mailand:Doch ein großer Torwart

Yann Sommer führt Inter Mailand mit spektakulären Paraden ins Champions-League-Finale. Das findet ausgerechnet in München statt – in jener Stadt, in der Sommer als Torhüter nicht glücklich wurde.

Von Felix Haselsteiner, Mailand

Auch später noch, tief drinnen im Innenbau des San Siro, hatte sich die Schlagzahl, in der die Ereignisse auf Yann Sommer einprasselten, nicht verändert. „Eines noch?“, hörte man Sommer gleich mehrfach sagen, weil immer noch jemand anfragte für ein Gespräch, als er dachte, es sei endlich Zeit für eine Dusche. Einmal durch die gesamte anwesende Fernsehwelt musste sich Sommer plaudern, in unterschiedlichen Sprachen. So erfolgreich, wie Sommer diesen Abend bestritten hatte, hätte es kaum gewundert, wenn er auf einmal in Mandarin oder Farsi von diesem Spiel berichtet hätte.