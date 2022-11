Von Sebastian Fischer

Ein langer Pass, dann war er plötzlich wieder dort, wo er die größten Momente seiner Karriere erlebt hat. In linker Flügelstürmerposition ist Robin Gosens im Stadion in München vor eineinhalb Jahren Portugals Abwehr davongerannt, zwei Tore bereitete er vor beim 4:2-Sieg der Nationalelf im EM-Gruppenspiel, ein Mal traf er selbst.

Am Dienstagabend lief er in den Strafraum des FC Bayern, im Fallen passte er in die Mitte. Dort grätschte Inters Stürmer Lautaro Martinez, um den Ball noch zu erreichen, aber brachte ihn nicht im Tor unter. Gosens sagte später: "Das wäre Balsam für die Seele gewesen, wenn ich den Assist bekommen hätte."

Es ist ein ziemlich rasantes Auf und Ab, in dem sich die Karriere des Nationalspielers Gosens, 28, in den vergangenen zwei Jahren bewegt hat. 2021 war er, der nie bei einem Bundesligisten gespielt hat, die Neuentdeckung als offensiver linker Flügelverteidiger beim DFB gewesen. Im Winter wechselte er von Atalanta Bergamo zu Inter. Da war er allerdings auch schon am Oberschenkel verletzt. Nun ist er ein Ergänzungsspieler, der in dieser Saison in allen Wettbewerben nur vier Mal in der Startelf stand. "Die WM-Teilnahme ist für mich in Gefahr", hatte er am Vorabend des Spiels in München gesagt.

Ein Wechsel im Winter wäre für Gosens plausibel, käme als Empfehlung für die WM aber zu spät

Von Bundestrainer Hansi Flick ist Gosens in diesem Jahr nur ein Mal nominiert worden, beim 3:3 gegen England spielte er als Linksverteidiger für 22 Minuten, die mit drei Gegentreffern nicht unbedingt günstig für die Mannschaft liefen. Zum Stammspieler reifte auf der Position unter Flick David Raum von RB Leipzig, doch der spielt auch keine überzeugende Saison. Christian Günter vom SC Freiburg ist ein weiterer Kandidat. Sky berichtete am Mittwoch, der Bundestrainer habe angeblich den defensiv stärkeren Jonas Hector vom 1. FC Köln von einem Comeback zu überzeugen versucht - vergebens.

Bei Inter wäre Gosens' Rolle eher offensiver als im Nationalteam - würde er spielen. Das macht aber praktisch immer Federico Dimarco, ein technisch feiner Fußballer, der sich durch starke Leistungen für Italiens Nationalmannschaft empfahl. Während Trainer Simone Inzaghi auf anderen Positionen seine Startelf oft ändert, scheint Dimarco gesetzt zu sein.

Gosens hatte im Sommer wohl schon eine Wechseloption, jedenfalls sprach er mit Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes. Ein Wechsel im Winter klänge plausibel, käme als Empfehlung für die WM aber zu spät. Und so hofft Gosens, dass er auch so mit nach Katar fliegt. Sein Fazit nach dem 0:2 in München fiel in eigener Sache optimistisch aus. "Alles in allem habe ich positiv auf mich aufmerksam machen dürfen", sagte er. Dann verließ er das Stadion mit Serge Gnabry, den er "Sergej" nannte. Über seine Integration ins Nationalteam müsste man sich bei Gosens wohl nicht sorgen.