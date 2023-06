Von Thomas Hürner, Mailand

Er hat ein halbes Leben als der Kleine hinter sich und eine ganze Karriere als Randerscheinung. Bis zuletzt war er der von allen Unterschätzte. Ihm wurde auch kein charakteristischer Spitzname verliehen, so wie seinem älteren Bruder Filippo Inzaghi, auch bekannt als Superpippo. Dieser Superpippo war die Primaballerina der Abseitslinie, einer der dreistesten Herumstocherer des Spiels - aber er stocherte halt in so einer Vehemenz, mit so viel Gespür für Zeit und Raum, bis er es zum zweimaligen Champions League-Sieger, Weltmeister und zur schillernden Stürmergröße brachte.