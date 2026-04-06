Wer schießt beim FC Bayern ohne Harry Kane Tore? Wer wissen wollte, wie das funktionieren soll, bekam am Wochenende in Freiburg eine mögliche Versuchsanordnung präsentiert. Laut Aufstellungsschema war Serge Gnabry in Abwesenheit des rotgesperrten Nicolas Jackson als sogenannte Neun vorgesehen. Aber wer nach fünf Minuten die Skizze mit der Realität abglich, der sah Gnabry mit dem Ball am Fuß neben dem Innenverteidiger Jonathan Tah im Spielaufbau (interessant). Vorn drin stand stattdessen Raphaël Guerreiro (ja, Guerreiro). Ein paar Minuten später erwartete Leon Goretzka im Strafraum den Ball, kurz darauf Josip Stanisic. Auch Luis Díaz durchquerte öfter die gefährliche Zone.
Harry KaneWer zuletzt trifft, lacht am besten
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Wegen solcher Spiele wie nun im Champions-League-Viertelfinale bei Real Madrid ist Harry Kane zum FC Bayern gewechselt: Er möchte endlich die größten Mannschaftstitel gewinnen – und vielleicht sogar zum besten Fußballer der Welt werden.
Von Christof Kneer und Martin Schneider
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