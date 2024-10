Am Ende war der Erfolg deutlicher als es das Spiel war. 40 Minuten waren die Londonerinnen die klar bessere Mannschaft und ließen den Gastgeberinnen kaum eine Möglichkeit zur Entfaltung. Erst mit dem Ausgleich fanden die Münchnerinnen zu ihrem Spiel, ließen sich auch durch das zweite Gegentor nicht aus dem Konzept bringen und kamen zum verdienten Sieg.

Durch den Erfolg setzten die Münchnerinnen ihre makellose Serie in Pflichtspielen fort: Zuvor hatte Bayern alle insgesamt sieben Partien in der Meisterschaft, dem DFB-Pokal und dem Supercup gewonnen. Für den Bundesligatabellenführer und Titelverteidiger steht am Samstag (17.45 Uhr/MagentaSport) das Spitzenspiel beim Dauerrivalen VfL Wolfsburg an. Vier Tage später folgt bei Juventus Turin das zweite Gruppenspiel in der europäischen Königsklasse.