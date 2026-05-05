Im vergangenen Sommer sind schon einmal Fotos um die Welt gegangen, als zwei große Fußballer aus Évreux in der Öffentlichkeit zusammenkamen. Évreux ist ein kleines Nest. Nicht einmal 50 000 Einwohner wohnen in dem Bischofssitz in der Normandie, weswegen die Wahrscheinlichkeitsrechnung an ihre Grenzen gerät, wenn man aus ihr herleiten möchte, warum zwei ehemalige Einwohner so geschickt mit dem Fußball umgehen können, dass sie sich an diesem Mittwoch im Halbfinale der Champions League begegnen.