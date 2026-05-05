Wenn man die beiden Trainer richtig verstanden hat, dann geht es genauso weiter. Das 5:4 zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern, eine der spektakulärsten Partien in der Geschichte der Champions League, soll im Halbfinal-Rückspiel ihre angemessene Fortsetzung finden. „Ich erwarte ein ähnliches Spiel“, sagte jedenfalls der Münchner Coach Vincent Kompany gleich nach dem Schlusspfiff. „Ich denke, das Rückspiel wird ähnlich verlaufen“, sagte Luis Enrique. Er berichtete, er habe mit seinem Trainerteam erörtert, wie viele Tore in München nötig sein werden, um ins Finale einzuziehen: „Mindestens drei.“