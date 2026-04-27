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PSG vor dem HalbfinaleMit Luis Enrique ist Paris plötzlich eine Fußballweltstadt

Lesezeit: 6 Min.

Luis Enrique hat Paris den ersten Champions-League-Titel beschert und will in der Stadt eine Ära prägen.
Luis Enrique hat Paris den ersten Champions-League-Titel beschert und will in der Stadt eine Ära prägen. Franck Fife/AFP

Es hat viele Jahre gedauert und Katar Milliarden gekostet: Nun aber hat sich PSG in der Elite Europas etabliert – und unter dem Souffleur aus Asturien eine schier wundersame Verwandlung hingelegt.

Von Oliver Meiler, Paris

Paris ist nun endlich angekommen. In Paris.

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Abermals wirft Paris ein englisches Team aus der Champions League – diesmal den FC Liverpool. Die Elf tritt noch gereifter auf als in der Vorsaison, was auch an Trainer Luis Enrique liegt, der keine Vorzugsbehandlungen duldet.

SZ PlusVon Sven Haist

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