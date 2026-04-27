Paris ist nun endlich angekommen. In Paris.
PSG vor dem HalbfinaleMit Luis Enrique ist Paris plötzlich eine Fußballweltstadt
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Es hat viele Jahre gedauert und Katar Milliarden gekostet: Nun aber hat sich PSG in der Elite Europas etabliert – und unter dem Souffleur aus Asturien eine schier wundersame Verwandlung hingelegt.
Von Oliver Meiler, Paris
Champions League:Die Premier League wird für PSG zum Beutegut
Abermals wirft Paris ein englisches Team aus der Champions League – diesmal den FC Liverpool. Die Elf tritt noch gereifter auf als in der Vorsaison, was auch an Trainer Luis Enrique liegt, der keine Vorzugsbehandlungen duldet.
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