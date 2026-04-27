Zehn Fußballer des FC Bayern hatten gerade den Champions-League-Sieger geschlagen, also war es Zeit für einen besonderen Jubel: Vincent Kompany rannte auf den Rasen des Prinzenparkstadions. Der erste Spieler, den er umarmte, war passenderweise Dayot Upamecano, ein Hauptdarsteller dieses 2:1 gegen Paris Saint-Germain Anfang November.
FC Bayern gegen PSGEl Pressico
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Funktioniert das Mann-gegen-Mann-Verteidigen des FC Bayern wieder so gut? Oder sprinten die Pariser auf und davon? Auf diese zehn Duelle könnte es im Halbfinale ankommen.
Von Sebastian Fischer und Philipp Schneider
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