Zehn Fußballer des FC Bayern hatten gerade den Champions-League-Sieger geschlagen, also war es Zeit für einen besonderen Jubel: Vincent Kompany rannte auf den Rasen des Prinzenparkstadions. Der erste Spieler, den er umarmte, war passenderweise Dayot Upamecano, ein Hauptdarsteller dieses 2:1 gegen Paris Saint-Germain Anfang November.