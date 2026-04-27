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FC Bayern gegen PSGEl Pressico

Lesezeit: 8 Min.

Attacke mit der Zunge zwischen den Zähnen: Joshua Kimmich hat den Ball und Vitinhas Füße im Visier.
Attacke mit der Zunge zwischen den Zähnen: Joshua Kimmich hat den Ball und Vitinhas Füße im Visier. Ulrich Hufnagel/Imago

Funktioniert das Mann-gegen-Mann-Verteidigen des FC Bayern wieder so gut? Oder sprinten die Pariser auf und davon? Auf diese zehn Duelle könnte es im Halbfinale ankommen.

Von Sebastian Fischer und Philipp Schneider

Zehn Fußballer des FC Bayern hatten gerade den Champions-League-Sieger geschlagen, also war es Zeit für einen besonderen Jubel: Vincent Kompany rannte auf den Rasen des Prinzenparkstadions. Der erste Spieler, den er umarmte, war passenderweise Dayot Upamecano, ein Hauptdarsteller dieses 2:1 gegen Paris Saint-Germain Anfang November.

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