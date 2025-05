4:3 zwischen Inter und Barcelona:Ein Fußballspiel, für das man dankbar sein muss

Von Felix Haselsteiner, Mailand

In bezaubernder, tragischer Schönheit lag dieses Werk nun vor den Zuschauern im Stadio Giuseppe Meazza. Das San Siro im Regen, es war der aus Beton geformte Rahmen dieses Meisterwerks, und die schwarze Nacht lieferte den Kontrast zu dem, was sich unten auf dem Rasen abspielte, in aller Helligkeit. Man konnte im Scheinwerferlicht die vielen Protagonisten erkennen, die mitgewirkt hatten an diesem einzigartigen Fußballspiel. Man sah sie liegen, stehen, hocken, jubeln, weinen, lachen. Sie lagen sich in den Armen, gratulierten einander; nur einige wenige verkannten den Moment und lieferten sich noch hitzige Wortgefechte. Die Mehrheit aber hatte, wie die 75 000 Zuschauer vor Ort und Millionen vor dem Fernseher, direkt nach Spielende erkannt, was ihnen allen da für eine Partie gelungen war.