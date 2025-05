Marca: „Maximale Grausamkeit für Barça. Die Schlagzeilen werden von Lamine handeln, aber der entscheidende Spieler in diesem Spiel war Sommer. Was für ein Spiel und was für ein Auftritt des Schweizer Torhüters. Spektakulär.“

Mundo Deportivo: „Barça ist nach einem weiteren epischen Duell erhobenen Hauptes in Mailand untergegangen. Nach einem 0:2-Rückstand überstand Barça die skandalöse Schiedsrichterleistung von Marciniak, doch in der Nachspielzeit bringt Acerbi Inter in die Verlängerung, wo Frattesi zum 4:3-Endstand trifft.“

El Mundo: „Grausame Strafe für Lamines Barça. Inter steht nach einem epischen Duell im Finale der Champions League.“

Champions League : Inter gewinnt ein unvergleichliches Halbfinale 3:3 im Hinspiel, 4:3 nach Verlängerung in einem Rückspiel voller Wendungen, Spektakel und Weltklasse-Fußball: Inter Mailand ringt den von Hansi Flick trainierten FC Barcelona nieder und steht im Finale in München. ...

Sport (alle Spanien): „Was für eine Ode an die Fußballgeschichte. Respekt vor Barça und Inter. Ein epochales Spiel, das nur durch den polnischen Schiedsrichter Marciniak mit mehreren Entscheidungen zu Ungunsten der Mannschaft von Flick getrübt wurde.“

Gazzetta dello Sport: „Epische Nacht, endloses Inter: Sie eliminieren Barça in der Verlängerung und stehen im Finale! Inters Traum geht weiter. Nach 120 Minuten, in denen alles passierte, kam es zur Ekstase.“

Tuttosport: „INTERMINATOR! Es ist Inters Jahr.“

Corriere dello Sport: „Verrückt, episch, historisch, bewegend: Wählen Sie das gewünschte Adjektiv für dieses unendliche Inter. Im San Siro endet es in Tränen und Ekstase.“

Corriere della Sera (alle Italien): „Inter gelingt ein Kunststück, nun fliegt es zum Finale nach München. Das San Siro explodiert vor Freude.“

L'Equipe (Frankreich): „FA-BU-LEUX. Wenn man einen Wunsch an die UEFA hätte, würde man ihr vorschlagen, nicht wieder 15 Jahre auf ein Halbfinale in der Champions League zwischen Inter und Barcelona warten zu müssen.“Blick (Schweiz): „Man dachte, das Hinspiel ist nicht mehr zu toppen – und dann kam dieses Rückspiel. 2:0 für Inter, dann 3:2 für Barça und am Ende gibt's eine Verlängerung, in der Inter das Spiel wieder zu seinen Gunsten dreht. 4:3 heißt es am Schluss, die Nerazzurri stehen im Champions-League-Finale. Was für ein Spiel! ‚Grazie mille‘ dürfen aber alle einem Mann sagen: Yann Sommer.“