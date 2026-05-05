Im vergangenen Sommer sind schon einmal Fotos um die Welt gegangen, als zwei große Fußballer aus Évreux in der Öffentlichkeit zusammenkamen. Évreux ist ein kleines Nest. Nicht einmal 50 000 Einwohner wohnen in dem Bischofssitz in der Normandie, weswegen die Wahrscheinlichkeitsrechnung an ihre Grenzen gerät, wenn man aus ihr herleiten möchte, warum zwei ehemalige Einwohner so geschickt mit dem Fußball umgehen können, dass sie sich an diesem Mittwoch im Halbfinale der Champions League begegnen.
Champions-League-Halbfinale FCB – PSGWir Kinder vom Betonbolzplatz
Lesezeit: 5 Min.
Der Pariser Stürmer Ousmane Dembélé und der Münchner Verteidiger Dayot Upamecano sind seit ihrer Kindheit befreundet. Nun sind sie Gegenspieler in einem Halbfinale der Champions League, das die Grenzen des Fußballs verschieben könnte.
Von Christof Kneer und Philipp Schneider
Podcast „Und nun zum Sport“:Bayern gegen PSG: Schaut alles wild aus, folgt aber taktischen Prinzipien
Ist ein Spektakel wie in der Vorwoche im Rückspiel des Halbfinals wiederholbar? Wo genau liegen die Risiken des Kompany-Fußballs? Und wann bekommt man von zu vielen Toren Bauchweh? Fußballfragen der Woche im Talk.
Lesen Sie mehr zum Thema