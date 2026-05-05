Wenn man die beiden Trainer richtig verstanden hat, dann geht es genauso weiter. Das 5:4 zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern, eine der spektakulärsten Partien in der Geschichte der Champions League, soll im Halbfinal-Rückspiel ihre angemessene Fortsetzung finden. „Ich erwarte ein ähnliches Spiel“, sagte jedenfalls der Münchner Coach Vincent Kompany gleich nach dem Schlusspfiff. „Ich denke, das Rückspiel wird ähnlich verlaufen“, sagte Luis Enrique. Er berichtete, er habe mit seinem Trainerteam erörtert, wie viele Tore in München nötig sein werden, um ins Finale einzuziehen: „Mindestens drei.“
FC Bayern gegen PSGUnd jetzt wieder neun Tore?
Lesezeit: 4 Min.
Pressing? Gegenpressing! Datenanalyst Stefan Reinartz erklärt, wo das spektakuläre Hinspiel zwischen PSG und dem FC Bayern entschieden wurde – und was das fürs Rückspiel bedeuten könnte.
Taktik des FC Bayern:Kompany-Ball
Wie funktioniert das Spiel des FC Bayern unter Vincent Kompany – und was macht es besonders? Ein Erklärungsversuch mit Taktiktafel.
Lesen Sie mehr zum Thema