23. Oktober 2018, 23:35 Uhr Champions League Glück im Pech gegen Lyon

TSG Hoffenheim muss sich trotz starker Leistung mit einem 3:3 gegen Olympique Lyon begnügen. Bei Trainer Julian Nagelsmann kochen die Emotionen hoch.

Nach dem erneut verpassten Premierensieg in der Champions League kochten auch bei Julian Nagelsmann die Emotionen hoch. Als der spanische Referee beim 3:3 (1:1) der TSG Hoffenheim gegen Olympique Lyon den letzten Angriff unterband und nicht lange genug nachspielte, war Hoffenheims Trainer erbost. Zuvor musste sich Nagelsmann am Dienstagabend über böse Abwehrpatzer und vergebene Chancen ärgern. "Wir haben eigentlich drei Eigentore geschossen", sagte er bei Dazn. Sein Team habe sehr guten Fußball gespielt, stellte er fest. "Leider haben wir ein bisschen zu wenig Tore erzielt aus der Überlegenheit." Im dritten Gruppenspiel ließ der Königsklassen-Neuling defensiv die internationale Reife vermissen und wie so oft in den vergangenen Wochen zudem zahlreiche Torchancen aus. "Wir haben als Mannschaft nicht schlecht verteidigt, aber wir müssen die einfachen, individuellen Fehler abstellen", sagte der Hoffenheimer Trainer. Trotz der Führung durch einen Doppelpack des kroatischen WM-Finalisten Andrej Kramaric (33./46.) reichte es nur zu einem Punkt, den Joelinton überdies erst in der Nachspielzeit rettete (90.+ 2). "Das ein guter Punkt, der tabellarisch vielleicht noch Bedeutung hat", meinte Nagelsmann halbwegs versöhnt, denn er fand: "Wenn wir so in Lyon spielen, bin ich guter Dinge, dass wir dort gewinnen können."

Durch die Gegentore von Traoré (27.), Ndombele (59.) und Depay (67.) hat Hoffenheim bei bislang erst zwei Punkten nur geringe Chancen, bei der Champions-League-Premiere noch das Achtelfinale zu erreichen. Manchester City hat jetzt sechs Punkte, Lyon fünf. "Wir haben überragend nach vorn gespielt. Wie wir die Tore kriegen, ist ein bisschen unglücklich", sagte Torwart Oliver Baumann enttäuscht.