Galatasaray schlägt LiverpoolAls hätten sie die Champions League gewonnen

Lesezeit: 3 Min.

Wildes Durcheinanderhüpfen: Die Spieler Galatasarays um Torschütze Victor Osimhen (vorne).
Wildes Durcheinanderhüpfen: Die Spieler Galatasarays um Torschütze Victor Osimhen (vorne). (Foto: Murad Sezer/Reuters)

Der türkische Meister Galatasaray schlägt sensationell den FC Liverpool, der die Mannschaft um Ilkay Gündogan unterschätzt. Dann beginnt eine Party, die den früheren DFB-Kapitän zur Rührung bringt.

Von Sven Haist, London

Wäre es nicht bekannt, dass Istanbul eine Weltmetropole voller magischer Einmaligkeiten ist, man hätte das Geschehen im Ali-Sami-Yen-Stadion in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch für kaum möglich gehalten: das 1:0 von Galatasaray gegen den FC Liverpool, der Schlusspfiff Punkt Mitternacht Ortszeit – und all das am 120. Jubiläumstag des türkischen Serienmeisters. Viele Heimfans zückten ihre Mobiltelefone und filmten die Atmosphäre im Stadion – in dem Bewusstsein, dass ein solches Schauspiel selbst für Istanbuler Verhältnisse selten ist.

