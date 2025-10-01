Wäre es nicht bekannt, dass Istanbul eine Weltmetropole voller magischer Einmaligkeiten ist, man hätte das Geschehen im Ali-Sami-Yen-Stadion in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch für kaum möglich gehalten: das 1:0 von Galatasaray gegen den FC Liverpool, der Schlusspfiff Punkt Mitternacht Ortszeit – und all das am 120. Jubiläumstag des türkischen Serienmeisters. Viele Heimfans zückten ihre Mobiltelefone und filmten die Atmosphäre im Stadion – in dem Bewusstsein, dass ein solches Schauspiel selbst für Istanbuler Verhältnisse selten ist.
Galatasaray schlägt Liverpool
Der türkische Meister Galatasaray schlägt sensationell den FC Liverpool, der die Mannschaft um Ilkay Gündogan unterschätzt. Dann beginnt eine Party, die den früheren DFB-Kapitän zur Rührung bringt.
Von Sven Haist, London
Nicht nur Leroy Sané bei Galatasaray: Spieler mit großen Namen wechseln gerade in die Türkei, werden gefeiert, verdienen fürstlich. Wie die Klubs das bezahlen? Zum Beispiel mit „alternativen Finanzierungsmethoden“.
