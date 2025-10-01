Wäre es nicht bekannt, dass Istanbul eine Weltmetropole voller magischer Einmaligkeiten ist, man hätte das Geschehen im Ali-Sami-Yen-Stadion in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch für kaum möglich gehalten: das 1:0 von Galatasaray gegen den FC Liverpool, der Schlusspfiff Punkt Mitternacht Ortszeit – und all das am 120. Jubiläumstag des türkischen Serienmeisters. Viele Heimfans zückten ihre Mobiltelefone und filmten die Atmosphäre im Stadion – in dem Bewusstsein, dass ein solches Schauspiel selbst für Istanbuler Verhältnisse selten ist.