Von Anna Dreher

Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den kasachischen Klub BIIK Kazygurt waren erst ein paar Sekunden vorbei, da bekamen die Fußballerinnen des FC Bayern ihre erste Torchance schon mit einem Schleifchen verpackt präsentiert. Handspiel, Elfmeter, Lina Magull schoss in der zweiten Minute mit viel Kraft ins linke untere Eck, Torhüterin Oksana Zheleznyak streckte sich - vergeblich. Münchens Trainer Jens Scheuer hatte die Startelf im Vergleich zur Bundesligapartie gegen den SC Freiburg am Sonntag auf acht Positionen verändert, der Dominanz seines Teams tat dies keinen Abbruch. "Es war ein ordentliches Spiel. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn das Hinspiel 6:1 gewonnen wurde - dann ist das nicht ganz leicht für den Kopf", sagte er. "Das haben wir sehr souverän gemeistert."

In der 35. Minute erhöhte Simone Boye Sørensen nach einer Ecke auf 2:0, fünf Minuten später gab es den zweiten Hand-Elfmeter für den FC Bayern. Wieder trat Magull an, wieder entschied sie sich für das linke untere Eck. Doch dieses Mal klärte Zheleznyak. Nach der Pause blieben diverse Chancen ungenutzt - bis der Ball am Mittwochabend zum dritten Mal nach einem Handspiel auf die Strafstoßmarke gelegt wurde. Auch Sydney Lohmann wählte das linke untere Eck und verwandelte in der 60. Minute zum 3:0-Endstand.