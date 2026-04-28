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Atlético-Spieler Antoine GriezmannDer Hellsichtige will mit dem Henkelpott gehen

Lesezeit: 3 Min.

Entwischte Barcelonas Dani Olmo (links) im Champions-League-Viertelfinale öfter: Antoine Griezmann.
Entwischte Barcelonas Dani Olmo (links) im Champions-League-Viertelfinale öfter: Antoine Griezmann. Javier Soriano/AFP

Im Halbfinale gegen Arsenal bestreitet Antoine Griezmann sein letztes Champions-League-Spiel im Stadion von Atlético Madrid. Sein großer Traum vor seinem Abschied nach Orlando: endlich diesen Europapokal gewinnen!

Von Javier Cáceres, Madrid

Die Erinnerung an den Erfolg gegen den FC Barcelona, der Atlético Madrid ins Halbfinale der Champions League katapultiert hat, ist zu frisch, um schon verblasst zu sein. Und auch wenn am Dienstag beim Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen den FC Arsenal ausgelassene Freude zu beobachten war – Trainer Diego „El Cholo“ Simeone bekam aus Anlass seines 56. Geburtstags zärtlich Klassenkeile – so war das doch kein Vergleich zu der Ekstase, die vor zwei Wochen an gleicher Stelle zu sehen gewesen war.

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