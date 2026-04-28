Die Erinnerung an den Erfolg gegen den FC Barcelona, der Atlético Madrid ins Halbfinale der Champions League katapultiert hat, ist zu frisch, um schon verblasst zu sein. Und auch wenn am Dienstag beim Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen den FC Arsenal ausgelassene Freude zu beobachten war – Trainer Diego „El Cholo“ Simeone bekam aus Anlass seines 56. Geburtstags zärtlich Klassenkeile – so war das doch kein Vergleich zu der Ekstase, die vor zwei Wochen an gleicher Stelle zu sehen gewesen war.