Europas Fußball-Verband zieht trotz ansteigender Infektionszahlen im Baskenland noch keine Konsequenzen für das Champions-League-Turnier der Frauen. Die Uefa teilte mit, sie werde "die Situation aber beobachten", sie befinde sich "in enger Abstimmung mit den Behörden und den Klubs". Am Dienstagabend hatte das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für das Baskenland ausgesprochen. Die Partien sollen vom 21. bis 30. August in Bilbao und San Sebastian stattfinden. Im Viertelfinale trifft der VfL Wolfsburg am 21. August in San Sebastian auf Glasgow City, Bayern München bekommt es einen Tag später in Bilbao mit Olympique Lyon zu tun. Ebenfalls in Bilbao soll die Partie zwischen Atlético Madrid und dem FC Barcelona ausgetragen werden.

Da an diesem Dienstag allerdings vier neue positive Corona-Tests bei Atlético Madrid bekannt wurden, wird das Team mit der deutschen Nationalspielerin Turid Knaak bis auf Weiteres auf Trainingseinheiten verzichten. Am vergangenen Freitag hatte es dort den ersten positiven Befund gegeben.