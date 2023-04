Bereits im August 2014 kickten Real Madrid und Manchester United in den USA - hier in Michigan.

Kommentar von Felix Haselsteiner

Der Sommer 2026 verspricht mehr Fußball als je zuvor. Mit 104 Spielen will die Fifa den amerikanischen Kontinent erobern, von Vancouver bis Guadalajara und vor allem von Los Angeles bis New York City soll bei der Weltmeisterschaft so viel Fußball stattfinden, dass kein Amerikaner daran vorbeikommt. Wäre nicht bekannt, dass Fifa-Präsident Gianni Infantino inzwischen in Katar residiert, man könnte denken, die Übersättigungsidee sei ihm bei einer Fahrt auf einem der US-Highways gekommen, wo einem minütlich so viel Fast Food offeriert wird, dass früher oder später jeder Autofahrer mit einem Burger in der Hand endet.