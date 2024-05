Carlo Ancelotti, 64, hat acht Champions-League-Endspiele hinter sich, drei von ihnen als Fußballer, die restlichen als Trainer. Der Italiener hat als Coach vier von fünf Finals gewonnen; als Spieler zwei von drei. Man kann also mit einiger Berechtigung sagen, dass kaum jemand besser weiß, wie sich die Stunden vor so einem Endspiel anfühlen als Ancelotti. Besser jedenfalls als Dortmunds Trainer Edin Terzic, 41, der am Samstag im Wembley-Stadion zu London erstmals ein Finale um die wichtigste Trophäe des Vereinsfußballs bestreiten wird. Ancelotti sagt in aller Offenheit, wie diese Stunden vorher aussehen. Er sagte: Es seien Stunden der Angst.

Man müsse den Umstand, „hier zu sein, maximal genießen“, erklärte der alte, weise Mann am Freitag, als er mit einiger Verspätung zur Pressekonferenz im Wembleystadion erschien. Und er erklärte auch, worin diese Angst bestehe: Dass man sich so nahe wähnt, „sooooo nahe“, wie er unterstrich, und dann doch Gefahr laufe, zu erleben, dass der Erfolg in letzter Minute „entflieht“. Es sei eine „Angst“, die ihn schon Freitagnacht begleiten werde, sagte er, am Abend. Erst recht am Samstagmorgen und am Nachmittag, wenn die Stunden, die bis zum Anpfiff fehlen werden (Anstoß ist um 21 Uhr), allmählich zu Minuten zusammenschnurren. Wenn der Schiedsrichter dann anpfeife, werde er sich dem Glück nahe fühlen, sagte Ancelotti. „Denn umso größer die Angst, desto größer die Freude danach“, sagte Ancelotti in einem Anflug von Siegesgewissheit.

Die Störungen zuletzt wischt Terzic weg – er ist im Tunnel

Von Angst war bei BVB-Coach Edin Terzic nichts zu spüren und nichts zu hören. Obwohl auch er zum Gemütszustand konsultiert wurde, insbesondere zu den Gefühlen, den er in den vergangenen Tagen in seiner Mannschaft wahrgenommen habe. „Sehr viel Vorfreude, sehr viel Lust“ habe er in den Gesichtern seiner Spieler gesehen, die im Gegensatz zu Real Madrid seit zwei Wochen Zeit gehabt haben, das Spiel vorzubereiten. Real Madrid war noch am vergangenen Samstag aktiv - und verlängerte durch ein 0:0 gegen Betis Sevilla eine seit dem 18. Januar anhaltende Serie: Spaniens Rekordmeister ist seit nunmehr 25 Spielen (beziehungsweise seit Mitte Januar) ohne Niederlage.

Er selbst fühle sich am Vorabend seines ersten kontinentalen Finales ruhig – und sei darob überrascht, gestand Terzic. Er hätte sich vor zehn Jahren nicht ausgemalt, ein solches Spiel als Trainer an der Seitenlinie zu erleben; als vor ein paar Monaten der Gedanke daran doch real wurde, weil Dortmund die K.-o.-Runde der Champions League erreichte, habe er gedacht, dass die Anspannung und die Nervosität sehr groß sein würden. Von wegen! Weil die Spieler ihm die Zuversicht geben, „dass wir morgen ein gutes Spiel zeigen werden“, sagte Terzic, der bei der letzten Visite des BVB in einem Champions-League-Finale in London – 2013 gegen den FC Bayern (1:2) unter den Fans auf der Tribüne war. Diese Zuversicht komme nicht aus dem hohlen Raum. Sondern sie gründe unter anderem darauf, „dass wir die Mannschaft sind, die in dieser Champions-League-Saison am häufigsten zu null gespielt hat.“

Detailansicht öffnen 31.05.2024, Großbritannien, London: Fußball: Champions League, vor dem Finale Borussia Dortmund - Real Madrid: Training Real Madrid, Wembley Stadion. Madrids Trainer Carlo Ancelotti klatscht nach dem Training. Foto: Tom Weller/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (Foto: dpa)

Die atmosphärischen Störungen der vergangenen Tage wischte er in London weg. Weil er im Tunnel sei. Im Fall des überraschenden, umstrittenen und millionenschweren BVB-Werbe-Deal mit der Waffenschmiede Rheinmetall erklärte er sich für unzuständig; das durchaus explosive Interview von Mats Hummels in der Zeitschrift Sport-Bild wollte er nicht gelesen haben. Hummels hatte sich dort über die taktische Ausrichtung in einigen Spielen der ersten Halbserie mokiert – und sinngemäß erklärt, dass der Spielstil sich erst verbessert habe, als im Winter die Assistenten Sven Bender und Nuri Sahin Terzic unterstützten.

Terzic sagte, er habe sich in den vergangenen Tagen ausschließlich um Real Madrid gekümmert. Und habe sich darin bestätigt gefühlt, dass der 14malige Champions-League-Sieger Real Madrid der klare Favorit sei. „Aber runtergebrochen auf ein Spiel“ sei alles möglich. Auch wenn er weniger Endspiele aufzuweisen hat als Ancelotti, die einzige Universalwahrheit solcher Spieler hat auch Terzic auf der Festplatte: „Ein Finale spielt man nicht, ein Finale gewinnt man.“